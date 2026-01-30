✨ 過年居家擺設開運指南｜簡單布置也能增加好能量 ✨

讓居家擺設為你迎接 好運、好氣場、好心情！ 隨著新春將至，不只要清理舊塵、換新裝，透過有 開運象徵的小物與色彩搭配 做居家佈置，也是提升幸福感與氣場的好方法。在傳統與居家美學中，適合的 擺件與色彩布置不僅賞心悅目，也象徵著迎福納氣、添運提升的好兆頭。風水與居家擺設文化中，招財、旺氣的小物常放在玄關、客廳、或床頭等重要位置，不但讓空間看了舒服，也象徵著新的一年 「馬上好運」！

過年居家擺設開運指南

🧧 必備開運小物｜人氣居家夯品推薦

🏆新年招財擺飾— 招財/文昌/桃花組合

新的一年全面提升運勢，不妨選擇寓意齊全的招財／文昌／桃花擺飾。包含象徵財運亨通的財神爺、助攻事業學業的文昌帝君，以及代表良緣人際的月老星君，適合擺放於客廳財位、書桌書房或臥室角落，作為新年伴手禮也很適合。

🐶 線條小狗 — 好運旺旺盲盒

可愛有趣的線條小狗造型，是2026年最有人氣的開運佈置小物！狗象徵忠誠守護，放在 玄關、電視櫃或收納層架上，不只為居家增添趣味質感，也寓意 新年旺旺來、迎運守氣。

🏮 白沙屯媽祖聯名 不殘膠無痕春聯｜有貼有保庇

春聯是過年必備的傳統象徵。這款聯名設計可重複黏貼，髒可水洗、可輕鬆貼在光滑平整牆面、冰箱、門上，不傷牆面、易拆換，不留殘膠、免破壞牆面，讓你隨季節更換擺設更自在、更乾淨，維持整體居家質感，是現代居家最實用的節慶佈置。

🛏️ 床品寢具色彩指南｜打造年節好氣場

除了小物，寢具色彩也能 影響整體氛圍與心理感受，不同色調各有寓意與搭配重點：

☕ 最穩定的開年色 — 拿鐵棕 / 暖沙色

拿鐵棕天絲寢具 選用柔和中性色調、天絲材質如絲綢般柔軟滑順的觸感，不僅溫暖柔和，也能給人踏實、安心的感覺，是迎接新年的穩定首選。

💛 守成果、守氣場 — 暖米白/香檳金

溫暖柔亮的色系能讓空間看起來更明亮，也象徵 富足、圓滿的好能量。透過床包、枕頭或被套整組性的搭配，讓臥室氣場從視覺上更穩定舒心、提升家中和諧氣氛，加乘迎新好運的感受。

🌸 柔化情緒、顧關係 — 裸粉色系

柔粉色調為睡眠空間增添一份溫柔感，適合用於臥室等親密空間，讓氣場更和諧、關係更柔順。

不需要大改造，只要換上幾樣有寓意的小物、調整一下居家色彩，就能讓家在新年裡多一點儀式感，也多一層好氣場。從開運招財擺飾、玄關的小狗擺件、門口的無痕春聯，到臥室裡柔和色系的床包組，都是在替自己「佈置好運」。讓家先準備好迎福的空間，新的一年，好心情、好運勢自然會跟著走進來。