〈夢醒時分〉原本要給吳倩蓮唱！庸俗救星重新詮釋撇開悲情

庸俗救星挑戰陳淑樺的〈夢醒時分〉。（圖／滾石唱片提供）

由滾石唱片推出的音樂企畫「滾石撞樂隊2」上半場陸續發行13首改編作品，最新推出的庸俗救星重新詮釋〈夢醒時分〉以及百合花翻唱〈情字這條路〉，勢必在不同世代間引發的高度共鳴。

庸俗救星挑戰陳淑樺的經典歌曲〈夢醒時分〉，由李宗盛一手包辦詞、曲與製作，奠定陳淑樺當年「都會女子心聲代言人」地位。李宗盛曾分享創作靈感源自想像「若要寫一封信給 齊豫 會怎麼寫」，因此以女性口吻書寫，歌曲原本計畫交由尚未出道的吳倩蓮演唱，但她因赴港拍攝《天若有情》而轉由陳淑樺詮釋，意外成就經典。

廣告 廣告

談及選歌，庸俗救星表示：「訪問爸媽後，最能代表他們青春的第一個答案就是〈夢醒時分〉。」面對眾多經典版本，樂團仍以當代感情視角重新詮釋並調整編曲，撇開悲情，邀請聽眾一起共舞，走過情傷。不過團長兼貝斯手羅晧宇在編曲期間遭遇車禍，仍將樂器與電腦搬上病床完成作品，他感性地說：「即使不能行走，但還能創作，還能擁有音樂，本身就是一件非常幸福的事。」

百合花翻唱潘越雲的〈情字這條路〉。（圖／滾石唱片提供）

百合花翻唱潘越雲於1988年發行的經典作〈情字這條路〉，這首歌曲詞、曲、唱皆由女性完成，是台灣音樂史上「新台語歌運動」的代表作。同名專輯《情字這條路》更是潘越雲的首張台語專輯，同時也是滾石唱片發行的首張台語專輯，具有時代意義。

百合花主唱林奕碩表示：「潘姐一直是我學習的對象，無論台、華、英語都能唱出潘姐獨特的氣質！」百合花以敘事感十足的編曲，搭配瀟灑唱腔與活躍貝斯，重新鋪陳歌曲的情感顛簸。團員們笑道：「第一段帶聽眾搭上一列不知開往哪裡的感情火車；第二段遇上顛簸路段，彷彿就在滾動的石頭快要撞到樂隊的時候……到站了！」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導