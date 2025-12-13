〈太陽與地球〉被盧廣仲翻唱爆紅！ 原唱是來自新加坡的他

記者林政平報導／黃俊榮今年25歲來自新加坡，曾參加過《華人星光大道》第一屆獲得第9名，當年他才11歲，2014年趁著當紅，發行第一張EP《小王子的冒險》，沒想到卻遇上變聲期，沈潛幾年當完兵之後，今年他2023年的創作〈太陽與地球〉被盧廣仲翻唱，讓他名字再度回到大眾視野，而他也推出自己的新作品〈放飛機〉，時隔多年再度回到台灣來宣傳新作品。

聊起被盧廣仲翻唱的〈太陽與地球〉，黃俊榮表示靈感來自於，他想探究「距離」在關係裡是代表的意思的時期，將彼此相愛的兩個人，用星球來做比喻，距離近到可以互相取暖，卻也可以遠到在無心之間彼此傷害。而第一次聽到盧廣仲翻唱的版本時，黃俊榮說「我其實笑了，因為我的版本比較EMO，有種剛失戀的感覺，而他的詮釋反而像是雨後的陽光，已經釋懷了」。

他很感激盧廣仲的翻唱，因為盧廣仲的詮釋讓這首歌被更多人聽見。至於如果要再選一首歌給盧廣仲翻唱，他說不會選新歌〈放飛機〉，會選一首更新的歌、更走心的那種，明年3月會跟大家見面。

2025年已經來到尾聲，黃俊榮表示今年給自己的任務，就是找回更清楚的自己，他說「我覺得自己真的回來了，剩下想做的，就是把那些藏在心裡很久的歌，一首一首唱給大家聽」，接著會全力準備明年的新專輯，他預告「〈放飛機〉只是第一步。希望 2026年，大家能更懂『黃俊榮』是誰、想說什麼、為什麼寫歌。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導