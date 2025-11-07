〈對不起我是雙魚座〉張鶴曦自爆愛情觀：我們不是花心，是太真心！

記者林政平報導／ 35歲的張鶴曦來自澳洲、在香港長大，從臨演入行、修習聲樂課程，一步步朝音樂夢邁進。擁有迷人中低音嗓的他，近日推出新歌〈對不起我是雙魚座〉，以浪漫星座為題，唱出自己對愛情的幻想與矛盾。張鶴曦笑說：「大家常誤會雙魚很花心，但我其實以身為雙魚座為榮！」

他形容雙魚座是「重感情的夢想家」，無論親情、友情或愛情，都全心投入，「因為我相信真心可以換來真情。」但也坦言，自己最大的缺點就是太容易心軟，「有時朋友一句話就能說服我，結果被騙還會幫人找藉口。」提到浪漫事，他並不是誇張型浪漫，而是「行動派」浪漫，「我會每天聽對方說話、分享生活，給情感上的陪伴，那種深度交流的時刻，比送禮物還珍貴。」

錄製〈對不起我是雙魚座〉時，他一度因歌詞動情到差點落淚，「有一句寫著『怕失去方向，要自己堅強，都怪我對愛情充滿渴望』，我真的很有感。」他說，身為雙魚座，總是愛得真切、也怕愛得太深，「因為我們太會幻想完美的愛情，也害怕現實不如想像。」錄音時，他甚至把自己完全帶入情境，「我就想像喜歡的人在麥克風前，有一半時間都是閉著眼唱，希望傳遞最真誠、最有感染力的情感。」

