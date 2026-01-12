伍佰〈浪人情歌〉傳唱32年 玖壹壹、怕胖團翻玩經典「滿怕的！」

玖壹壹和怕胖團首度合作。（圖／滾石唱片提供）

由滾石唱片推動的翻唱企畫「滾石撞樂隊2」，邀來玖壹壹和怕胖團攜手重新詮釋伍佰&China Blue已經傳唱32年的神曲〈浪人情歌〉，玖壹壹成員洋蔥坦言：「滿怕的！因為再怎麼樣改，感覺也是無法超越伍佰老師的原唱！」

據說當年伍佰在開車途中靈感湧現，僅花極短時間就完成〈浪人情歌〉的詞曲，原本這首歌曲是要寫給歌手高明駿演唱，卻意外遭到退件，伍佰隨後決定收回親自詮釋。

玖壹壹春風是伍佰的忠實粉絲，曾多次朝聖演唱會。為了做出新意，另一位洋蔥親自參與編曲，將原本和緩的曲速加快，並融入玖壹壹標誌性的電子元素與強烈節奏感。怕胖團也直言：「伍佰老師的〈浪人情歌〉基本上是無敵的國歌了，如果一樣走搖滾路線，我們怎麼改都會變得很像在 cover。」

因此經過雙方討論後，決定保留伍佰與玖壹壹共有的「台」元素，再加入怕胖團一貫的龐克風格，打造出令人耳目一新的全新改編版本。怕胖團也提到，當初在demo階段加入玖壹壹健志的饒舌段落時，原本有些擔心伍佰老師的反應，「沒想到他一口答應，也的確讓這首歌改編成品加分不少。」

玖壹壹與怕胖團在此之前就經常在各大商演、音樂節巧遇，但真正合作錄音卻是頭一遭，從討論到正式發行花了一年多的時間，錄音過程也充滿樂趣。怕胖團大讚玖壹壹春風在錄音時的敬業表現，由於伍佰是春風的偶像，他在配唱時既興奮又緊張，怕胖團笑道：「沒想到他錄音狀況超好，越唱越帶勁，本來想說整首乾脆都給他唱。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導