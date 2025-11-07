〈雙人枕頭〉資深音樂人張錦華離世！ 龍千玉悲痛發聲「我永記心中」

龍千玉恩師張錦華過世。（圖／翻攝臉書）

資深音樂人張錦華日前離世，享壽75歲，台語天后龍千玉6日參與他的告別式，坦言這段時間一直整理心情，才能鼓起勇氣送老師最後一程。張錦華生前曾打造無數經典台語歌曲，像是〈雙人枕頭〉跟〈針線情〉，他的離世無疑是對台語樂界的一大損失。

龍千玉透露，張錦華曾為她製作16張專輯，由於張錦華生性低調，一直到告別式結束，才公開這件事情。龍千玉表示「〈風中的玫瑰〉、〈男人情女人心〉其中這兩首歌在我歌唱生涯有著重要的里程碑，老師了解我的人生歷程，特別為我量身訂製，也因為這首〈風中的玫瑰〉，受到粉絲喜愛，開啟了我赴星馬演出的契機，而〈男人情女人心〉更是華人的必點曲，我到星馬還有美國、中國等地，都是被點名的必唱曲」。

廣告 廣告

對龍千玉而言，張錦華不只是恩師更像家人，在她最需要鼓勵的時候，總是給予溫暖。她說：「我永記心中，有著滿滿的感激，前陣子老師的女兒還跟我說，老師仍關心著我，至今想來真的很不捨，感恩老師，永遠的感恩」。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導