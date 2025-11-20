〈Heartbreak Anniversary〉亞洲爆紅 GIVĒON紀維昂沒忘記要來巡演了

2026葛萊美入圍的GIVEON首度台北開唱。（圖／Live Nation Taiwan 提供）

記者潘鈺楨報導／從一曲深情心碎神作〈Heartbreak Anniversary〉爆紅全球累積15億次收聽、被流行天王Justin Bieber（小賈斯汀）本人欽點合唱冠軍單曲〈Peaches〉，今年又再度入圍葛萊美獎的潮流靈魂新星GIVĒON紀維昂，正式宣佈將帶著世界巡迴《GIVĒON - DEAR BELOVED THE TOUR》在明年1月29日首度登台北開唱！

而昨晚在社群玩味以名曲〈Heartbreak Anniversary〉為靈感的預告圖 「心碎 X 年曆」 概念貼文，加上象徵舞台精神的酒杯emoji（每次演唱此曲會拿酒杯舉杯），瞬間引爆討論超過30萬人瘋猜、敲碗激動表示「認真？」、「不可能 我要大叫」。今日公布後GIVĒON難掩興奮之情表示：「〈Heartbreak Anniversary〉先是在亞洲爆紅的，所以我不可能忘記你們的支持，我的人生第一次亞洲巡演來了！」

來自加州的GIVĒON以充滿天賦的磁性嗓音與靈魂樂風席捲全球，對音樂懷抱無比熱忱，在舞台上把握每一次演出機會，完美展現出靈魂歌者的天分。而Frank Sinatra、Barry White等傳奇前輩的音樂風格，也在潛移默化中深深影響了日後的風格創作，形塑出兼具深情與高級質感的獨特音樂輪廓。

2018年因上傳創作到Souldcould被發掘就此踏入樂壇，2020年憂鬱動人、令人心碎的代表作 〈Heartbreak Anniversary〉 誕生爆紅全球，不僅橫掃各大數位串流平台、至今累積驚人的15億次串流收聽，更憑藉其穿透力十足的嗓音與深層情感敘事方式迅速圈粉無數，成為新世代靈魂/R&B 最受矚目的聲音，陸續被流行天王Justin Bieber（小賈斯汀）及饒舌天王Drake（德瑞克）等巨星們欽點合唱。

出道首張EP《Take Time》直接入圍葛萊美獎「最佳R&B專輯」，今年為「現場演出而生」的最新力作《BELOVED》二度入圍「最佳R&B專輯」出道短短不到七年，生涯已累積七次入圍耀眼紀錄！

《GIVĒON – DEAR BELOVED THE TOUR》亞洲巡演將於明年一月啟程，從首爾開跑，一路唱至香港、曼谷、馬尼拉、新加坡，最後於1月29日在台北Zepp New Taipei舉行。門票將於11月25日中午12點Live Nation會員可獲搶先購票機會，，11月26日中午12點拓元售票系統全面開賣。

