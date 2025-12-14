《一吻爆炸》安恩真瘦出緊緻小V臉！易水腫體質成功甩肉肉圓臉靠這招，照吃三餐也能瘦！

【文／Beauty美人圈．LISA】

由張基龍、安恩真主演的韓劇《一吻爆炸》開播後熱度不斷，其中飾演女主角「高多林」的安恩真更因在劇裡「瘦身有成」在韓網引發熱議！過去的安恩真在《機智醫生生活》系列、《戀人》等作品中，臉型屬於可愛圓潤感，包括私下生活照也是，一直給人親切形象。但現在的她，臉型明顯消腫變得緊緻立體，連下顎線都更明顯，被網友盛讚「瘦出女主光」。究竟她是如何做到的，以下也公開她的瘦身方法與飲食習慣！



《一吻爆炸》安恩真瘦身秘訣：吃少但有飽足感

安恩真日前在網路節目中也大方分享了自己的獨門減肥法。她透露，早餐通常會把半條飯捲用生菜包著吃，生菜能增加體積、提升飽足感，這樣能讓自己產生「吃了一整條」的錯覺。這個方法不僅控制攝取量，還能在不挨餓的情況下輕鬆維持身材！

另外安恩真也分享道，由於自己屬於「易水腫的體質」，因此拍攝行程密集時，她也會特別注意飲食控制，避免隔天上鏡水腫！安恩真專屬菜單則是：先在家準備一根小黃瓜或燙一些豆芽當輕食；早餐吃半條紫菜包飯搭配半根小黃瓜，中午再吃剩下的另一半，晚餐則以地瓜或水煮蛋配豆漿收尾，既能維持飽足感又不增加負擔。

安恩真日前在網路節目中也大方分享了自己的獨門減肥法 圖片來源：IG@eunjin___a

《一吻爆炸》安恩真瘦身秘訣：慢跑燃脂＋瑜珈雕塑線條

安恩真最近也開始培養規律跑步的習慣，並笑著表示：「跑步對舒壓真的非常有效！」她坦言，透過跑步不僅能燃脂、促進循環，還能在緊湊的拍攝行程中讓思緒沉澱，彷彿是「給自己放空的時間」。這項簡單的運動成了她維持好狀態、調整身心平衡的關鍵秘訣。另外，安恩真也會搭配不同運動混合訓練，像是皮拉提斯與瑜珈。她認為這兩種運動能幫助身體延展、強化核心，同時改善姿態與柔軟度。透過跑步燃脂、皮拉提斯穩定核心、瑜珈放鬆身心，她成功打造出線條緊實又自然柔和的健康體態。

安恩真最近也開始培養規律跑步的習慣，並笑著表示：「跑步對舒壓真的非常有效！」圖片來源：IG@eunjin___a

《一吻爆炸》安恩真瘦身秘訣：Zumba提升心肺 & 大量燃脂

安恩真也曾在 SNS 上分享自己跳 Zumba 的畫面，她表示這項運動不僅讓她重新愛上流汗的感覺，更是維持身材與舒壓的秘密武器。Zumba 結合音樂與舞蹈律動，一堂課就能燃燒高達 500～1000 大卡，同時透過全身性的動作提升心肺功能、促進循環，還能刺激大腦分泌多巴胺，讓人身心都徹底放鬆，是她保持活力與笑容的關鍵運動之一。

安恩真也曾在 SNS 上分享自己跳 Zumba 的畫面 圖片來源：IG@eunjin___a

