《一拳超人》第三季動畫再現低級失誤！角色有「六指」挨批，爛番茄觀眾評價剩5%

《一拳超人》第三季動畫再度因為六指失誤挨批，爛番茄觀眾評價剩五分（圖源：アニメ「ワンパンマン」公式）

《一拳超人》動畫第三季開播以來，雖然總是有觀眾期待將會把預算在哪一集表現出來，但是越看總是越能看出許多問題，在最新的第 7 集主將水樹的戰鬥畫面，被觀眾點出有六指明顯失誤，當然也被一些觀眾認為使用 AI，但實在難以相信因為很多畫面比 AI 製作還粗糙，爛番茄網觀眾評價也剩 5%。

《一拳超人》動畫第三季第七集主將水樹的畫面，被清楚發現六指作畫失誤，這個六指問題也常被認為是 AI 使用並且不校稿的結果，但如果用 AI 還會這麼多靜態圖這麼多刪除畫面嗎？還有包括嘴巴分割掉手指、胸型怪異等狀況，當然《一拳超人》第三季受到非常高的期待，才更每集受到這樣的檢討，還被拿來與同時播放的《我的英雄學院最終季》動畫評價相比，前者在 IMDb 9.9 分，而《一拳超人》第三季只有 1.4 分的慘況。