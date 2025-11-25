《一拳超人》第三季動畫師橋本敬史轟：海外看盜版的罵最大聲！

知名的資深動畫師橋本敬史（Takashi Hashimoto），過去曾參與過《攻殼機動隊》、《新世紀福音戰士》、《進擊的巨人》等眾多作品，因此當他宣布要參與《一拳超人》動畫第三季時，許多人都認為穩定了。卻沒想到第三季開播後，品質一路下滑，比起動態漫畫還不如，甚至連負責的導演永居慎平都受不了攻擊而刪除社群帳號。對此，橋本敬史也在個人社群上發文，開頭就指名批評最厲害的是「看盜版的海外觀眾」

動畫品質也會因為時間和預算限制而受到影響。（圖源：アニメ「ワンパンマン」公式）

橋本敬史在個人社群 Bluesky 上發文，針對海外粉絲對《一拳超人》動畫品質的批評做出回應。他表示最近看到許多來自海外的嚴厲指責，讓他感到非常心痛，並直言這些批評者中，有很大一部分是通過非法盜版管道觀看動畫，卻對製作團隊的成果指指點點。

他接著說，沒有人是抱著想做出失敗作品的心情去製作的，大家的出發點都一樣，卻還是在小地方上被批評，那他們的動力究竟該何去何從呢？後面更提到，接下來幾週會播出團隊傾注靈魂製作的內容，如果這樣還被說是糞作或是紙芝居（日本傳統的連環畫劇），那他也無可奈何了，並說：「我們真的堅持努力到了最後一刻，請大家體諒動畫背後的創作者。大家並不是在做志工，而是在工作。越是攻擊，工作人員就會越容易消失」