《一拳超人》第三季第二季度定檔2027年！新視覺圖遭酸「只是左右互換」

《一拳超人》動畫官方正式宣佈，第三季第二季度（Part 2）確定將於 2027 年正式播出。官方同步釋出了最新的前導預告片與視覺宣傳圖，為即將到來的埼玉與餓狼之間的激烈對決進行預熱，然而消息出現後隨即在社群引起各種嘲諷。

就只是位置對調、轉個方向而已。（圖源：アニメ「ワンパンマン」公式）

官方搶先公開的宣傳視覺圖意外成為粉絲討論的焦點。許多眼尖的網友發現，這張用來宣傳第三季第二季度的主視覺圖，構圖與第三季第一季度的基本上一模一樣，單純就是把埼玉和餓狼的位置左右互換而已，背景與人物姿勢完全沒有變化。這種設計方式在社群上引起大量吐槽，不滿製作組連製作新的視覺圖兜攬。

廣告 廣告

除了對視覺圖的討論外， 《一拳超人》從動畫第三季播出以來，就因為不穩定的作畫品質、角色崩壞、靜態畫面帶過原作演出…等，引起大量粉絲不滿，即便有其中幾話的部分品質短暫上升，整體卻依然不如第一季、第二季，導致該作品在歐美 IMDb 等網站評份迅速下跌。

因此這次宣布第三季第二季度後，大量粉絲都湧入都對動畫製作組表達了失望之情，留言希望更換製作公司如 MADHOUSE、MAPPA 或 BONES 等知名工作室接手，或是製作組能用這 1 年的時間，好好提高後半段的作畫品質，別破壞了最受期待的埼玉與餓狼大戰。