《一拳超人：最強之男》六週年慶推出新UR+【超感爆發】波羅斯與「賽車總動員」活動

由日本集英社在內版權委員會監修，動畫「一拳超人」正版授權手遊《一拳超人：最強之男》邁入六週年，迎來年度盛大歡慶活動，官方推出諸多歡慶內容，包含全新主題活動「賽車總動員」、UR+【超感爆發】波羅斯覺醒登場，以及六週年專屬回饋與老玩家回流福利。於此同時遊戲換上六週年限定視覺，同步祭出多樣驚喜獎勵，邀請玩家們一同享受週年狂歡盛會。

《一拳超人：最強之男》歡慶六週年，飆速狂歡！（來源：GAMENOW官方提供）

全新「賽車總動員」活動，邀請玩家一同熱血集結，即刻動員！

本次改版推出的全新主題活動「賽車總動員」，集結多種玩法內容，包含「極速競賽」、「舞台應援」、「賽場探索」、「賽車小店」、「專屬任務」。其中「極速競賽」以高速競逐與熱血氛圍為核心，玩家將化身賽道挑戰者，體驗衝刺極限的快感；「舞台應援」則是全新應援挑戰，透過策略與操作展開熱血互動。多樣化的任務與關卡設計，讓玩家在競速與策略並行的過程中，享受挑戰樂趣，同時收穫豐厚獎勵。

《一拳超人：最強之男》「賽車總動員」，熱血集結，即刻動員！（來源：GAMENOW官方提供）

UR+【超感爆發】波羅斯 — 為真切感受生命而戰的全宇宙霸者

《一拳超人：最強之男》UR+【超感爆發】波羅斯（來源：GAMENOW官方提供）

備受玩家期待的UR【超感爆发】波羅斯，於本次六週年正式開放覺醒招募。UR+【超感爆發】波羅斯在覺醒後將解放更深層的潛能，不僅技能效果大幅強化，戰鬥定位也更加鮮明，能在多種戰鬥場景中發揮關鍵影響力，讓玩家在策略搭配與戰力成長上擁有更多可能性。

《一拳超人：最強之男》六週年慶典熱鬧展開，全新活動、趣味挑戰與豪華獎勵輪番登場，包括週年限定每日登入送好禮、老玩家專屬回流活動、週年特典回饋、遊園慶典、慶典招募...等豐富內容，玩家可透過完成指定挑戰、參與趣味互動，獲得週年限定獎勵。

官方在此邀請所有玩家共襄盛舉，參與《一拳超人：最強之男》週年盛會，體驗賽車總動員的飆速狂歡、感受UR+【超感爆發】波羅斯的覺醒之力，同時收穫豐厚的遊戲獎勵，共同迎接《一拳超人：最強之男》的全新篇章！更多資訊請見《一拳超人：最強之男》官方粉絲團。

