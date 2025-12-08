《七大罪：Origin》宣布TGA 2025公布新預告片！事前預約火熱進行中

網石集團今宣布將於12 月12 日舉辦的「2025 The Game Awards」上，揭曉旗下即將推出的開放世界動作RPG《七大罪：Origin》的全新預告片 。「The Game Awards」是每年一度表彰年度最佳電玩遊戲的頒獎典禮。作為遊戲產業中最具聲望的活動之一，無論在規模或是全球影響力方面，都使其位列世界5 大遊戲盛會之一。

繼於Summer Game Fest、gamescom Opening Night Live、東京電玩展與 G-STAR 2025 等全球大型展會上備受好評後，《七大罪：Origin》持續在全球玩家間引發期待。即將在「The Game Awards」上公開的預告片，將呈現遊戲高品質的視覺效果與沉浸式遊戲玩法的全新面貌。

《七大罪：Origin》改編自全球銷量超過 5,500 萬冊的日本人氣漫畫暨動畫 IP《七大罪》，讓玩家在廣闊的開放世界中探索布里塔尼亞大陸。遊戲特色包含動態的切換式戰鬥系統、強大的組合技能，以及透過多樣的角色與武器組合進行客製化的隊伍組成，遊戲承諾提供具有持續動作變化的嶄新RPG體驗。玩家還能享受各種多人遊玩元素，與朋友組成隊伍一同冒險，或攜手挑戰強大的頭目。

《七大罪：Origin》於 10 月針對全球玩家進行了封閉測試 ( CBT )，並獲得了高度正面的回饋，高達 95% 的受訪者表示他們將在遊戲正式上市後繼續遊玩 。

《七大罪：Origin》的事前預約現已開啟。凡透過 Google Play 與 App Store 完成事前預約的玩家，將可獲得豐厚的遊戲內獎勵，確保強勢開局，獎勵包含必定獲得角色「提歐蕾」、抽獎券、英雄成長材料與恢復料理。透過《七大罪：Origin》官方網站以電子郵件完成預約的玩家，將可獲得強力武器、武器成長材料與金幣。玩家亦可在 PlayStation 5 與 Steam 上將遊戲加入願望清單 。

《七大罪：Origin》預計將於 2026 年 1 月 28 日於全球多平台同步上市，包含 PlayStation 5（家用主機獨家）、PC Steam與行動裝置，並支援 12 種語言。欲了解最新消息，請追蹤《七大罪：Origin》的官方 YouTube、X與 Discord 頻道。

