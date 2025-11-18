《七大罪：Origin》1月28日正式推出，封測圓滿結束超過九成玩家給予正面評價

網石集團 今宣布，旗下即將推出的開放世界動作 RPG《七大罪：Origin》，全球封閉測試（CBT）已圓滿結束，並獲得了全球玩家壓倒性的正面回饋。

（來源：Netmarble官方提供）

本次封測於10 月 30 日至 11 月 5 日在全球舉行，獲選的玩家可透過 PlayStation5 與 PC Steam 平台搶先體驗遊戲。在這為期 1 週的測試中，網石評估了跨平台優化、遊戲系統以及整體的服務穩定性。

封測結束後的問卷調查呈現了令人振奮的回饋：超過 93% 的受訪者表示，他們計畫在遊戲正式上市後遊玩。超過 85% 的玩家稱讚遊戲的畫面、故事與戰鬥系統。許多參與者也稱讚了遊戲沉浸式的世界觀建構、動態戰鬥與極具衝擊力的技能動畫表現。玩家們特別強調了遊戲對原作動畫世界觀的沉浸式重現、動態的切換式戰鬥，以及高品質的開放世界探索體驗。全新的多人遊玩元素也特別受到好評，這項功能讓玩家能在遊戲世界中即時結伴漫遊，為遊戲增添了嶄新的沉浸感與社交互動。

網石將根據封測的回饋，在遊戲上市前持續優化遊戲，以提升 UI/UX 的便利性與整體的遊戲完成度。此次測試也激發了更高的社群參與度，從 Google 與 X（前身為 Twitter）等平台上不斷提升的搜尋量即可看出。

繼於Summer Game Fest、gamescom 2025 開幕夜直播與 2025 東京電玩展等全球大型遊戲盛會亮相後，《七大罪：Origin》也在韓國最大遊戲展 G-STAR 2025 與粉絲見面，與會者在現場體驗了實機試玩與獨家的舞台活動。試玩版獲得了壓倒性的正面評價，特別是在驚艷的視覺效果、沉浸式世界觀建構與精緻的遊戲玩法方面。玩家們讚賞遊戲的高品質畫面、戰鬥系統與探索元素，更留下了如「畫面令人驚艷，讓人感覺彷彿置身動畫之中」等評語。

《七大罪：Origin》改編自全球銷量超過 5,500 萬冊的日本人氣漫畫暨動畫 IP《七大罪》，是一款以原創多元宇宙故事為背景的開放世界動作 RPG。玩家能探索布里塔尼亞大陸、進行切換式戰鬥、施展強大的組合技能，並透過角色與武器的不同組合，體驗不斷變化的動作玩法。

《七大罪：Origin》預計將於 2026 年 1 月 28 日於全球多平台同步上市，包含 PlayStation 5（家用主機獨家）、PC Steam與行動裝置，並支援 12 種語言。粉絲可透過Google Play 、App Store 以及官方品牌網站 進行事前預約。玩家亦可在PlayStation 5與 Steam 上將遊戲加入願望清單。

欲了解最新消息，請追蹤《七大罪：Origin》的官方 YouTube 、X與 Discord 頻道。