《七騎士Re:BIRTH》慶祝聯名快閃咖啡廳登場， 釋出限定序號送新英雄四皇「孫悟空」

網石集團今宣布，旗下收集型RPG《七騎士Re:BIRTH》攜手「凱岩主題餐廳 Cayenne Café」，自即日起至 2026 年 2 月1 日止，推出為期1個月的聯名主題咖啡廳。本次活動以遊戲核心風格為靈感，打造出充滿《七騎士》情懷的專屬空間。此外，官方目前正釋出遊戲內優惠券序號獎勵，玩家將可免費獲得全新英雄－四皇 [鬥戰勝佛] 孫悟空。

《七騎士Re:BIRTH x 凱岩主題餐廳》活動期間，店內整體空間以遊戲經典的深靛色與金色星辰為主軸，讓人彷彿一腳踏入《七騎士Re:BIRTH》世界。現場更展示了人氣角色「妍熙」與「卡琳」的等身立牌、Q版寵物與經典英雄角色立繪等。更多細節巧思，待玩家親自造訪，享受充滿《七騎士Re:BIRTH》氛圍的沉浸式用餐體驗。

《七騎士Re:BIRTH x 凱岩主題餐廳》及日登場。（來源：Netmarble官方提供）

活動期間推出多款主題餐點。（來源：Netmarble官方提供）

本次聯名合作更推出以遊戲英雄角色為主題的多款主餐、甜點與特調飲品，將英雄特色、技能轉化為創意料理，例如象徵路迪堅定信念的黃金炊飯，以及展現雷伊潔兒火焰之力的燒烤拼盤等，讓玩家在視覺與味覺上，都能感受到英雄角色的靈魂。凡於活動期間至咖啡廳消費，即有機會獲得《七騎士Re:BIRTH》Q版角色杯墊、角色精美小卡、主題吸管套等周邊好禮。

活動期間前往用餐消費，即可獲得精美周邊好禮。（來源：Netmarble官方提供）

除了餐飲體驗外，現場也將販售多樣化的《七騎士》IP的系列周邊商品，包含「BIYA 壓克力公仔」、賽茵與亞依林的「正比公仔」、Q版盲盒「SD 隨機公仔」，以及可動手組裝的「積木公仔」與「放置七騎士桌遊」等。

除此之外，《七騎士Re:BIRTH》更釋出遊戲內優惠券序號，玩家只需要登入遊戲，並於2026年2月5日台灣時間上午07:59前輸入指定序號「SUNWUKONGNO1」，即可免費獲得全新英雄－四皇 [鬥戰勝佛] 孫悟空。

《七騎士Re:BIRTH》x 凱岩主題餐廳 聯名咖啡廳

日期：2025 年 12 月 31 日至 2026 年 2 月 1 日

時間：11:00 - 20:30（最後供餐時間 20:00）

地址：台北市大安區忠孝東路四段205巷7弄7號1樓

訂位：https://inline.app/booking/cayennecafe

－

