法老王也能打格鬥遊戲？超神Mod把武藤遊戲放進《七龍珠 Fighter Z》，能召喚怪獸與對手格鬥！

由萬代南夢宮 2018 年發布的《七龍珠 Fighter Z》推出之後就獲得了玩家們的極度好評，許多《七龍珠》的粉絲也都得以一圓夢想，在遊戲中操控悟空、比克等經典角色互相廝殺，看看誰才是《七龍珠 Fighter Z》的格鬥天王。而現在竟有人結合另一部經典動漫，直接將《遊戲王》主角武藤遊戲做進《七龍珠 Fighter Z》中，讓武藤遊戲召喚怪獸當作自己的替身，與敵人進行格鬥。

遊戲王被做進《七龍珠 FighterZ》啦！（Credit: Kongmeng/Youtube）

《七龍珠 Fighter Z》MOD 創作者 Kongmeng 昨（24）天發布了他打造的《七龍珠 Fighter Z》武藤遊戲 Mod 實戰影片，結果即便身為卡牌遊戲玩家，但武藤遊戲還是能召喚黑魔導當作自己的鬥士，與敵人在《七龍珠 Fighter Z》中進行格鬥。並且除此之外，武藤遊戲還能在場景中覆蓋卡片，給敵人一個驚喜。

廣告 廣告

而除了黑魔導外，武藤遊戲在《七龍珠 Fighter Z》中的招式也是透過召喚其他怪物，例如黑魔導女孩、黑暗大法師等達成，可說是幾乎完整還原了法老王的牌組，能讓玩家靠著這套牌組擊敗強敵，證明自己除了卡牌遊戲《遊戲王》外也是格鬥遊戲天王。

這個模組發布後也讓許多玩家盛讚，「猛到以為是官方」、「直接做新角出來了！」，也有人笑稱，怎麼一直都是武藤遊戲的回合，真的太不講調理了，「一直都是他的回合！」。不過，仍然需要提醒的是，在下載任何的 Mod 之前都務必做好資料備份，以免下載過程中造成資料損壞或其他問題。