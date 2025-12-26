法老王也能打格鬥遊戲？超神Mod把武藤遊戲放進《七龍珠 Fighter Z》，能召喚怪獸與對手格鬥！
由萬代南夢宮 2018 年發布的《七龍珠 Fighter Z》推出之後就獲得了玩家們的極度好評，許多《七龍珠》的粉絲也都得以一圓夢想，在遊戲中操控悟空、比克等經典角色互相廝殺，看看誰才是《七龍珠 Fighter Z》的格鬥天王。而現在竟有人結合另一部經典動漫，直接將《遊戲王》主角武藤遊戲做進《七龍珠 Fighter Z》中，讓武藤遊戲召喚怪獸當作自己的替身，與敵人進行格鬥。
《七龍珠 Fighter Z》MOD 創作者 Kongmeng 昨（24）天發布了他打造的《七龍珠 Fighter Z》武藤遊戲 Mod 實戰影片，結果即便身為卡牌遊戲玩家，但武藤遊戲還是能召喚黑魔導當作自己的鬥士，與敵人在《七龍珠 Fighter Z》中進行格鬥。並且除此之外，武藤遊戲還能在場景中覆蓋卡片，給敵人一個驚喜。
而除了黑魔導外，武藤遊戲在《七龍珠 Fighter Z》中的招式也是透過召喚其他怪物，例如黑魔導女孩、黑暗大法師等達成，可說是幾乎完整還原了法老王的牌組，能讓玩家靠著這套牌組擊敗強敵，證明自己除了卡牌遊戲《遊戲王》外也是格鬥遊戲天王。
這個模組發布後也讓許多玩家盛讚，「猛到以為是官方」、「直接做新角出來了！」，也有人笑稱，怎麼一直都是武藤遊戲的回合，真的太不講調理了，「一直都是他的回合！」。不過，仍然需要提醒的是，在下載任何的 Mod 之前都務必做好資料備份，以免下載過程中造成資料損壞或其他問題。
其他人也在看
國文段考出現「紅姊、家寧」！大票人看題目笑翻：很用心
近日有網友分享一份國文段考考卷，裡面出現大量時事梗，包括南京紅姊、網紅家寧、歌曲「大展鴻圖」、動畫鬼滅之刃等，圖文並茂讓學生答題時也不會覺得枯燥。網友看到後紛紛留言，「蠻強的，題目內容其實蠻正經的不是亂出」、「出題超用心的」。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
《絕區零》合作三星推出主題日體驗1月2日北中南依序登場，活動送虛寶與限定周邊
3D角色扮演類動作遊戲《絕區零》即將於2025年12月30日（二）推出全新2.5版本「微光引燈時」。值此重要版本啟動之際，《絕區零》官方與全球科技領導品牌三星電子攜手推出的「震撼星視界」深度合作也即將於2026年1月2日（五）正式啟動！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
手作創業神機！eufyMake E1 3D 紋理 UV 印刷機開箱：讓個人工作室也能接客製化訂單
不知道大家有沒有在網路上看過有印著情侶合照、全家福或家中寵物照片的的客製化周邊小物的電商網站？這類賣的不便宜的客製化小物正常來說都是接單設計後再轉給有專業 UV 印刷機的工廠生產。電腦王阿達 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
Manus AI 代理可免費使用 Nano Banana Pro，註冊後可獲得 1,000 積分 + 每日 300 積分
Manus 剛推出時，其超強的通用 AI 代理功能可說立刻轟動市場，跟一般 AI 聊天機器人不一樣的地方在，Manus 會模擬人類的操作流程，不是直接給出答案，而是先根據任務進行相電腦王阿達 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
《卡厄思夢境》推出新戰鬥員「賽雷妮爾」，宣傳片與戰鬥動作搶先看
世曼凱營運、Super Creative開發的Roguelike RPG《卡厄思夢境》於26日宣布，賽季制內容「銀河系災害」第1季「禁忌催化劑」迎來故事第3章更新，賽季後半部的核心敘事正式展開。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
Chrome瀏覽器恐不再免費？最強懶人功能曝光 專家：想用AI幫你訂票得先掏錢
[Newtalk新聞] 習慣免費使用Chrome瀏覽器的民眾要注意了，未來想用AI幫忙搶票、比價恐得付費。Google近期大力整合Gemini，最新消息指出，能代替用戶操作網頁的「代理式 AI」功能，初期可能僅開放給訂閱會員使用，意即想當「懶人」得先掏腰包。 社群平台X上的知名開發者Leopeva64最近深入挖掘Chrome程式碼，發現Google疑似設下限制，打算將備受期待的AI代理功能，鎖定給付費訂閱用戶獨享。這意味著，未來這項便利服務在剛推出時，恐怕只有Google AI Pro或Google AI Ultra的會員能夠搶先體驗，一般免費用戶暫時無緣使用。 所謂的「代理式 AI」究竟有多神？根據Google先前預告，這項技術能讓Gemini直接化身為使用者的虛擬分身，親自操作瀏覽器。民眾只需要輸入一句簡單指令，AI就能自動執行一連串繁瑣任務，不管是上網訂車票、確認商品價格，還是處理網購流程，通通都能代勞，徹底改變現有的上網模式。 雖然付費牆的消息讓不少人卻步，但Leopeva64也提出觀察指出，這項限制極可能只是暫時性的策略。參照過往Gemini功能逐步釋出的節奏，他認為Goog新頭殼 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
realme GT 8 Pro 搭載 RICOH GR 影像系統亮相 主打街拍體驗的新旗艦登場
realme 發表全新旗艦手機 realme GT 8 Pro，最大的亮點，是與被許多街拍愛好者視為隨身相機代表的理光 RICOH GR 合作，把 GR 相機的拍攝理念搬到手機裡。點子生活 ・ 59 分鐘前 ・ 發起對話
《伊藤潤二狂熱：無盡的囹圄》冬季特賣限時85折！體驗壓迫又絕望的極致驚悚
由大宇資訊研發，改編自Netflix 動畫《伊藤潤二狂熱：日本恐怖故事》的第一人稱恐怖遊戲《伊藤潤二狂熱：無盡的囹圄》，於Steam冬季特賣特別釋出伊藤潤二獨家影片並祭出85折限時優惠，故事結合伊藤潤二獨特的詭異畫風及心理驚悚元素，將帶領玩家踏入一場由恐懼、混亂與執念交織而成的噩夢迷宮，親身體驗伊藤潤二的恐怖世界。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
達梭系統推出 SOLIDWORKS 2026 AI 驅動設計工具再升級，回應生成式經濟的新工作模式
達梭系統日前推出新版本 SOLIDWORKS 2026，在原本熟悉的 3D 設計、協作與資料管理工具上加入更多由人工智慧驅動的功能。面對近年逐漸成形的生成式經濟，設計與工程領域的工點子生活 ・ 37 分鐘前 ・ 發起對話
小米 17 Ultra 發表會亮點一次看 主打連續光學變焦長焦與 1 吋 LOFIC 主鏡頭
在智慧型手機相機越做越像「隨身相機」的這幾年，連續光學變焦其實不算新概念，過去華碩、三星都曾經嘗試過，但常見的問題是機身厚度與結構取捨，最後多半沒有成為主流。小米在 2025 年點子生活 ・ 47 分鐘前 ・ 發起對話
《寶可夢》新作爆料流出！G10舞台取材東南亞群島、全新戰鬥系統曝光
近日，來自推特用戶 @Light_88_ 的洩漏消息在《寶可夢》社群引起熱議，揭示了被稱為「G10」（第 10 世代）的新作開發細節。這些洩漏主要來自測試版資料，雖然尚未經官方證實，但與先前多個洩漏來源高度吻合，讓粉絲對這款新作充滿期待。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 3 小時前 ・ 1
傳聞大轉彎 iPhone Air 2有望2026年推出
【記者趙筱文／台北報導】市場對第二代iPhone Air動向一度陷入「到底還出不出」的混亂狀態，不過最新爆料似乎替時間表翻案。知名爆料者Fixed Focus Digital在中國微博指出，Apple已確認將於2026年秋季發表會，正式推出 iPhone Air 2，時間點落在慣例的9月新品活動。壹蘋新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
聖誕節不回家！MAMAMOO+直奔台灣 鬆口「新計劃」粉絲暴動
韓國人氣女團MAMAMOO小分隊MAMAMOO+，昨（25日）在Legacy TERA陪粉絲共度聖誕節，活動中玟星、頌樂不僅大聊台灣美食，點名滷肉飯、牛肉麵與珍珠奶茶是來台必吃，更驚喜透露私下已規劃下一趟「一起來台灣旅行」的計畫。鏡報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
紅姐、家寧登上國文段考！迷因變考題 網友笑翻：這老師太用心
[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導近日一份國文段考考卷引發討論，題目裡巧妙結合許多網路熱門時事與迷因，包括南京紅姐、網紅家寧、鬼滅之刃及台語迷因...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
中製無人機存資安疑慮 台灣品牌布局泰國非紅供應鏈
（中央社記者李宗憲曼谷26日專電）無人機在執法與救災中扮演重要角色，軍事上更被各國視為重要戰略設備。其中，中製無人機被指恐有資安風險，部分品牌甚至被美加認為涉及國安問題。源自於台灣的無人機品牌近年搶攻泰國非紅供應鏈，參與救災與安全應用。中央社 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
北韓秀近乎完工核潛艦 金正恩警告：觸碰戰略主權將付出代價
[Newtalk新聞] 北韓領導人金正恩與女兒金主愛昨（25）日一同前往視察 8,700 噸級「核動力戰略導彈潛艇建造項目」，並公開近乎完成的船體。據外媒報導，金正恩在現場表示，南韓向美國請求達成的「韓國核潛艇開發計畫」，是侵犯北韓安全與海上主權的攻擊性行為，並稱敵人若觸碰其戰略主權，必將付出代價。 根據《東亞日報》報導，金正恩昨日視察的新潛艦比美國主力核潛艇「維吉尼亞級」更大，被視為是對美核武力的「最終兵器」。與 3 月首次公開時僅暴露部分船體相比，時隔 9 個月後公開已是近乎完成的狀態。有分析認為，該潛艦可能在明年下水，並於 3～4 年內實現實戰部署。 北韓領導人金正恩與女兒金主愛昨（25）日一同前往視察 8,700 噸級「核動力戰略導彈潛艇建造項目」。 圖： 翻攝自 朝中社 而金正恩在視察中，也一再強調「強化核盾牌」與鞏固地位是當代使命。與此同時，北韓導彈總局日前日在金正恩參觀下，也於東海海域試射了新型遠程防空導彈。北韓最高領袖隨後也訪問了主要軍工企業，並批准將提交至 2026 年初第九次黨代會的軍需現代化計畫草案，確立未來五年的飛彈與彈藥生產目標。查看原文更多Newtalk新聞新頭殼 ・ 2 小時前 ・ 1
不用重申請！Google 開放修改 Gmail 信箱地址 操作步驟與後續影響一次看！
小時候申請 Gmail 帳號時，應該很多人會以當時同儕間的流行話題作為帳號的命名，有些可能還會有喜歡對象的生日，或你加上對方生辰八字之類的只有自己才懂的數字組合，當然應該也有人像 Spac1 一樣從小就怕健忘所以用生日或手機等輕易破解的數字作為信箱帳號，不過隨著時間推移，這類帳號不僅可能暴露個資，在工作或正式場合分享時還真的會有點尷尬，但不用怕！Google 已經推出可以修改 Gmail 信箱的功能囉～詳細資訊 Spac1 已經幫大家整理好，趕快看下去吧！ Gmail 帳號改名 官方新功能上線 根據 Google 官方支援中心最新說明，Google 正逐步向所有用戶推出「變更 Google 帳戶電子郵件地址」功能，只要同樣是 @gmail.com 結尾，使用者就能自行修改信箱前綴名稱，舉例來說，原本的 Spac1@gmail.com，未來可改成 Spac1234@gmail.com，無需重新申請帳號，也不會影響既有的 Gmail 使用體驗！電獺少女 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
《英雄聯盟》T1對Gumayusi要求特別高？教練坦承：這座獎盃對他像1.5個世界冠軍
回顧 2025《英雄聯盟》世界冠軍 T1 戰隊的今年賽季，除了史無前例的三連霸成就之外，隊伍下路 Gumayusi 的輪換風波也讓人印象深刻。就連 Gumayusi 自己也表示，真的因為輪換風波而覺得非常的辛苦，並且也引起了他對於自己的懷疑，去過很多次心理諮商。而在《英雄聯盟》韓國 LCK 賽區的官方世界賽紀錄片中，T1 教練 Mata 也現身說法，聊到一路堅持到最後，拿下 2025 世界大賽 FMVP 的 Gumayusi 時表示，他們的確對 Gumayusi 的要求特別多，而 Gumayusi 這個賽季也過得比任何人都更艱難。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
自爆大巨蛋「假唱」！朱孝天公開「驚人隱疾」反挨網轟：還想要怪誰
五月天阿信促成天團「F4」合體，19日起與言承旭、周渝民、吳建豪於上海梅賽德斯-奔馳文化中心，一連舉辦4場「F✦FOREVER恆星之城」演唱會。阿信逐一點名感謝言承旭（Jerry）、周渝民（Vic）、吳建豪（VanNess），也感謝當年促成經典延續的重要推手「柴姐」，更特別提到無法到場的朱孝天（Ken），一句「我不忍心這個四面台始終空著一個角落」，被不少粉絲形容是「阿信式的善良」。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 26
玄彬《韓國製造》帥出新高度！《怪奇物語5》第2輯！《驕陽似我》未播先爆開播更爆！12/26追劇報報
年底就是要追劇！Disney+ 旗艦級韓劇《韓國製造》太好看！Netflix 年底祭出招牌美劇《怪奇物語第5季：第2輯》必看！宋威龍與趙今麥主演的陸劇《驕陽似我》開播就爆！韓劇《現金英雄》另類超級英雄電影好寫實？！日綜《不良一族尋愛記》大結局並預約下一季！韓劇《偶像瘋子》看秀英飾演超強律師，幫金宰永打官司好過癮！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 小時前 ・ 發起對話