《七龍珠》漫畫40周年人氣投票來了！首波排名出爐...前兩名不意外

由《七龍珠》官方舉辦的「40 周年」人氣角色投票目前正在進行中，全世界粉絲皆可參與，這次的投票只有列出漫畫本傳出現過的角色一共 212 名，而官方今（21）日首波速報，前兩名相當不意外，就是悟空跟達爾。

40 周年人氣角色投票進行中（圖源：七龍珠）

這次的《七龍珠》沒有包含動畫原創作品，分成四輪投票，第一輪將進行到 11 月 24 日為止，由前 80 名前進第二輪，第二、三輪則是分別會有 40 名、20 名前進下一輪，每一輪都會有 1 位角色可以敗部復活，因此第四輪也就是最後一輪，會有 21 名角色進行最終排行投票。

官方今日公開目前第一輪速報，前 40 名角色如下：

悟空 達爾/貝吉塔 悟飯 貝吉特 比克 大特蘭克斯 巴達克 賽魯 18號 佛利沙 克林 天津飯 悟天克斯 17號 布瑪 飲茶 撒旦先生 戰鬥力5農夫 蘭琪 維黛兒 悟天 布瑪家黑貓 小普烏 人魚 武道會裁判 琪琪 胖普烏 龜仙人 拉帝茲 桃白白 16號 餃子 貓仙人 特蘭克斯 海豚 波波先生 普亞露(飲茶跟班) 神龍 超級賽亞超人 小舞

第一輪預計 11 月 24 日 11:59 結束，一人一天可以投一票，有興趣的不妨前往官網一起參與吧！