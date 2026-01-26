《七龍珠》40週年新企劃：動畫《比魯斯篇》、新遊戲《AGE1000》由鳥山明參與設計

為了慶祝經典漫畫《七龍珠》連載 40 週年，官方於近日的「七龍珠元氣玉祭」（ドラゴンボールゲンキダマツリ）活動中，公開了動畫、遊戲等多項全新企劃資訊。

神秘的新角色，可以變身成為超級賽亞人。（圖源： Bandai Namco／AGE 1000）

其中就公開了全新遊戲企劃《AGE 1000》，開發計畫早在 6 到 7 年前就已展開，故事背景設定在原作時間線之後的「未來世界」（《七龍珠》本傳開始時間點是 AGE 749，悟空與布瑪開始尋找龍珠），最引人注目的是，由已故作者鳥山明生前參與的本作世界觀、劇情設定和角色設計。目前公開的角色，是一名同樣可變身成為超級賽亞人的神秘少年。更多消息預計在美國 4 月 18 到 19 日的「DRAGON BALL Games Battle Hour 2026」battle hour 2026」活動中公開。

而 2024 年推出的格鬥遊戲《七龍珠電光炸裂！ZERO》也在活動中帶來了後續更新情報。官方宣佈預計於今年夏季推出內容豐富的「大型 DLC」擴充遊戲陣容。此外，遊戲還確認將新增「Mission 100」與「生存模式」等全新玩法更新，為玩家提供更多樣化的挑戰目標與長期的對戰體驗。

除了遊戲領域的新作與更新資訊外，現場也公開了一部非常有紀念意義的 40 週年特別影片。該影片利用特殊技術把漫畫原作的經典靜態插畫，轉變成生動的動態影片，展現出不同於傳統動畫的視覺魅力。更讓粉絲驚喜的是，官方特別邀請了傳奇電影配樂大師 Hans Zimmer 為這部紀念影片親自譜曲，以氣勢磅礴的音樂致敬了這部風靡全球 40 年的經典作品。

雖然漫畫方面沒有新消息，但動畫版確定將推出以先前《七龍珠超》動畫為基礎，大規模重製並加入新新片段的《七龍珠超 比魯斯篇》，預計在今年秋季播出。