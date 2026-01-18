《三國：謀定天下》將於1月22日台港澳新馬正式上市

由易亨數位與BILIBILI HK LIMITED聯合發行的新世代多職業三國戰爭遊戲《三國：謀定天下》，於台北西門紅樓劇場盛大舉辦「同盟誓師暨上市記者會」。官方於現場正式宣佈，遊戲將於 2026 年 1 月 22 日在台、港、澳、新、馬同步正式上市。活動現場特別邀請代言人饒舌巨星天團「頑童 MJ116」霸氣站台，首度公開量身打造的遊戲官方主題曲 MV 與品牌宣傳片，展現嘻哈精神與新世代策略遊戲的深度聯結，揭開策略戰爭的新篇章。

從木柵走到主流大舞台：頑童 MJ116 用 17 年「頑固」熱愛詮釋嘻哈精神

饒舌天團「頑童 MJ116」受邀擔任遊戲代言人，官方指出，頑童 MJ116 成員從木柵出發，憑藉對音樂最單純的熱愛與「把喜歡的事做到最好」的固執，堅持十七個年頭將小眾嘻哈推向主流舞台。這段「小團隊到大舞台」的成長歷程，與研發團隊從小團隊起步、用韌性打造新世代 SLG 的理念高度契合。

「頑童MJ116」出席《三國：謀定天下》擔任遊戲代言人（來源：《三國：謀定天下》官方提供）

記者會現場首映了由頑童 MJ116 為遊戲精心打造的主題曲 MV《More（謀）》，歌曲融合嘻哈與古風，展現遊戲中「六大職業分工協作」的戰場體驗。頑童 MJ116 於現場表示，製作此曲時特別想呈現「兄弟一起上戰場」的熱血感。在同步發布的品牌宣傳片中，頑童 MJ116 則詮釋了面對挑戰時，從一而終的堅持與創新。成員更提到，不論做音樂或在《三國：謀定天下》打天下，都不是靠運氣，而是要有膽識且具備策略思考，強調「這裡永遠是『策略』說話的地方」。

研發初心首度揭密：匠心打造「三大創新」與「四大堅持」

《三國：謀定天下》研發團隊由資深SLG 玩家組成，因深知傳統策略遊戲「重肝才重課」的痛點，選擇長線投入而非短期利益。製作人於會中分享，團隊從 10 人起步發展至百人規模，長年與玩家共創，致力於打造適合新一代玩家、真正「無負擔」的三國策略遊戲。

遊戲核心特色在於將 MMO 的職業系統融入 SLG 策略玩法，首創「鎮軍、青囊、司倉、神行、天工、奇佐」六大職業。職業間的合理配合是制勝關鍵，例如「奇佐」可與「神行」搭配進行隱匿繞後，巧用火攻「火燒連營」或「斷敵糧道」搶斷後援，讓戰場充滿多元策略要素。此外，全武將皆搭載免費動態立繪，真實再現三國風雲。

針對傳統SLG 枯燥的機制，遊戲進行了全方面革新，推出「自動鋪路」、「預約攻城」、「軍團委託」及「自動練將」等便利系統，並強調不賣資源與加速，讓策略回歸思考本質。營運團隊更於會場承諾「四大堅持」：

不逼肝：透過降肝減負設計，將時間還給玩家。 不逼課：高出金率且保證不鎖卡，「二十抽必出橙將」。 拼創新：持續突破既有框架，優化遊戲體驗。 絕無特供版：全地區內容一致，保證絕無閹割版本。

針對核心愛好者，官方宣佈上市即同步啟動與知名三國IP《火鳳燎原》的跨界聯動，屆時「小孟 x 貂蟬」、「燎原火 x 趙雲」等限定外觀將正式登場，帶來橫跨遊戲與影視圈的精彩體驗。

《三國：謀定天下》x《火鳳燎原》跨界聯動，限定外觀帥氣登場（來源：《三國：謀定天下》官方提供）

頂尖同盟授旗誓師：公測活動預抽橙將開局

活動最後，多位知名 KOL 與頂尖同盟成員齊聚舉行隆重的授旗儀式。在盟主代表、官方團隊及代言人頑童 MJ116 的共同見證下宣誓正式開戰，宣告《三國：謀定天下》將進軍遊戲市場掀起新世代策略旋風。

「頑童 MJ116」宣告《三國：謀定天下》將掀起新世代策略旋風（來源：《三國：謀定天下》官方提供）

在現場眾多知名KOL中，身為社團法人台灣電競協會理事長同時也是封測玩家的施文彬先生在訪談中提到:「這款《三國：謀定天下》相比其他SLG，節奏明快，他有獨創六大職業可以做選擇，然後很多減輕負擔壓力的系統玩法，對於SLG新手來說非常的友善，然後對於SLG高手來說更可以花費較低的成本來達到較高的遊戲成長」

台灣電競協會理事長「施文彬」訪談喜愛《三國：謀定天下》原因（來源：《三國：謀定天下》官方提供）

目前預約活動正熱烈進行中，玩家可參與預抽卡領橙將開局、提前創盟累積熱力值以瓜分「百萬同盟金」。此外，「上市同盟先鋒賽」亦同步預熱，首日開服伺服器率先攻下洛陽的前三同盟全員可獲得限量「純金榮耀金鈔」獎勵，首個賽季結算獲得「問鼎」資格的同盟盟主更能獲頒「專屬訂製玉璽」。

「上市同盟先鋒賽」現已全面開戰！（來源：《三國：謀定天下》官方提供）

