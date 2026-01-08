《三國：謀定天下》1月22日推出，代言人頑童MJ116打造主題曲展現熱血氛圍

《三國：謀定天下》於今（8）日正式宣布邀請華語嘻哈天團－頑童MJ116擔任遊戲代言人。官方同步釋出為本次合作量身打造的遊戲主題曲「More（謀）」搶先版本，以強烈節奏結合極具態度的影像風格，完整展現《三國：謀定天下》所主打的熱血對戰氛圍與「兄弟同在」的核心精神。

遊戲代言人－頑童MJ116霸氣登場！（來源：Bilibili官方提供）

一路堅持的嘻哈態度，頑童MJ116完美詮釋三謀精神

「more（謀）」官方主題曲搶先釋出（來源：Bilibili官方提供）

官方表示本次邀請頑童MJ116擔任遊戲代言人，正是看中其多年累積的高人氣與鮮明嘻哈風格，以及憑藉對音樂最純粹的熱愛與長年不懈的堅持，從最初的小團隊一路走到站上主流舞台的不服輸精神，正與《三國：謀定天下》遊戲從小規模起步，憑藉韌性、信念與持續打磨，打造出新世代 SLG 的品牌理念高度契合。在本次合作中，頑童MJ116也為遊戲量身打造官方主題曲「More（謀）」，融合嘻哈與古風元素，以強烈節奏與鮮明態度，詮釋遊戲所強調的職業特色與盟友並肩作戰的核心玩法，並透過兄弟同心、團隊共戰的熱血氛圍，象徵玩家從個人起步、凝聚同盟，最終在亂世戰場中壯大勢力、勇奪霸業的王者精神。

公測上市活動登場，「頑世不恭」頭像框限時送！

頑童MJ116邀你公測上線領取多重福利（來源：Bilibili官方提供）

為慶祝遊戲代言人正式亮相，官方預告將於遊戲正式上線時推出「代言人專屬活動」，活動期間玩家完成指定任務，即可免費獲得代言人限定獎勵，包含象徵頑童精神的「頑世不恭」專屬頭像框！同時預約遊戲也有眾多豪華獎勵，不僅送出多位強力橙將與海量道具，更有機會獲得iPhone 17 Pro、MyCard點數等實物豪禮！

上市活動火力全開！同盟先鋒賽、預創盟熱血倒數！

上市同盟先鋒賽公測火熱開戰！（來源：Bilibili官方提供）

《三國：謀定天下》將於 1/22（四）公測上線，開服同步推出「上市同盟先鋒賽」與「兄弟成團」預創盟活動，號召全服同盟角逐九州霸業； 首日伺服器率先攻下洛陽的前三名同盟全體成員可獲999純金榮耀金鈔，S1賽季結算獲得「問鼎」資格的同盟盟主更能獲頒專屬訂製玉璽。

遊戲將於1月22日正式公測！（來源：Bilibili官方提供）

官方也呼籲玩家把握事前預約與預創盟機會，提前集結戰友預抽橙將、瓜分百萬現金，開服即與遊戲代言人－頑童MJ116一同迎戰三國權謀亂世。想了解更多遊戲資訊，請密切關注《三國：謀定天下》官方粉絲團。

－

