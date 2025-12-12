《三角洲行動》年度國際電競賽事DFI開打！爭奪全球首座冠軍與獎金600萬

《Garena 三角洲行動》年度最盛大的電競賽事「 2025 全面戰場國際邀請賽 (DFI)」於12 月 11 日 13:00 揭開序幕，以全球首創的 20 vs 20 大規模賽事，為全球玩家帶來橫跨陸、海、空的全方位戰力對決，打造大規模戰場電競全新體驗。

《Garena 三角洲行動》全球首屆 20 vs 20 全面戰場國際邀請賽 12 月 11 日開賽（來源：Garena官方提供）

全球首創 20 vs 20 史詩級大規模戰場電競

本次邀請賽由 Team Jade 與 Garena 攜手打造，採用前所未有的 20 vs 20 超大型戰場「全面戰場」模式，強調兵種合作、戰術配置與跨載具作戰深度。來自世界各地的八支頂尖隊伍將角逐高達 20 萬美元的總獎金，與全球首座全面戰場冠軍王座。台灣賽區由 Hostile Response (HR) 代表出賽，該隊伍由 2025 凜冬盃中脫穎而出的 23 位頂尖玩家組成，將與全球好手一同爭奪冠軍榮耀。。

賽事期間限定任務同步登場

伴隨世界錦標賽開打，《Garena 三角洲行動》推出本次全面戰場國際賽專屬預測活動，玩家可預測隊伍走勢並依準確度獲得步戰車、直升機專屬造型等獎勵。活動採單次提交，截止後即鎖定，內容涵蓋四強名單、決賽對戰組合等關鍵賽果，邀請所有玩家一同預測領豐富獎勵。

此外，玩家也可參與依各隊伍推薦戰術所打造的 「DFIW 2025 挑戰」。完成指定任務即可獲得限定載具造型「防空車－變速」以及冰河代幣；累積的冰河代幣則可前往 冰河商店 兌換冰河主題武器外觀，若完成所有任務，更能免費帶回四款完整武器造型。同時，自 12 月 14 日 起登場的 「DFIW 2025 每日登入活動」 也將提供限定噴漆、史詩級武器造型等豐厚獎勵，陪伴全球玩家持續感受世界賽的熱度。

完成所有任務即可能免費帶回四款完整武器造型（來源：Garena官方提供）

賽程總覽：四天連續高強度火力交鋒

賽事將於 12 月 11 日（四）至 12 月 13 日（六） 舉行雙敗淘汰賽，並於 12 月 14 日（日） 進行勝敗組決賽及與最終冠軍賽。

12/11 (四) –12/13 (六)：雙敗淘汰賽

12/14 (日)：勝敗組決賽，以及萬眾矚目的全面戰場世界冠軍賽

賽事將於 12 月 11 日（四）展開為期四天的高強度對決（來源：Garena官方提供）

觀眾可透過官方 Twitch、YouTube、Facebook 等多平台線上觀賽，與河內現場同步感受賽事激情。直播期間，聊天室亦將不定時釋出序號，讓玩家在欣賞比賽之餘，也能帶回專屬好禮，即刻關注官方頻道：

