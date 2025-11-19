《三角洲行動》新賽季「阿薩拉」登場，推出新角「比特」與地圖「全面戰場」等多樣玩法

《Garena 三角洲行動》全新賽季〈阿薩拉〉於 11 月 18 日盛大開戰，帶來前所未有的豐富內容與革新體驗。本季重磅推出搜打撤模式「烽火地帶」新玩法與特殊事件、全新工程探員「比特」、多人戰鬥模式「全面戰場」嶄新地圖，以及多款戰術新道具，為戰場注入嶄新活力，也挑戰玩家的戰略布局。

《Garena 三角洲行動》全新賽季〈阿薩拉〉熱血登場（來源：Garena官方提供）

更多全新內容，等玩家親臨戰場體驗

全新工程探員「比特」: 新登場的「比特」能部署多樣戰術裝置，延緩、干擾並削弱敵軍行動，為戰場帶來前所未見的策略變化。玩家可透過解鎖新賽季通行證，獲得該角色為隊伍，增強隊伍戰力。

全新武器登場 : 「MK4 衝鋒槍」以極速射擊與強勢壓制力主宰近距離戰鬥，讓敵人無處可逃；全新近戰武器「信條」象徵信念與意志，每一次揮動皆掀起戰場新篇章—誰能掌握節奏、稱霸全場，拭目以待。

全新造型 : 全新賽季通行證正式開啟！除可解鎖新探員「比特」外，還包含多款武器與載具造型等豐富獎勵。隨著賽季登場，更有全新典藏武器與掛飾造型同步上線，值得玩家珍藏。

本季推出搜打撤模式「烽火地帶」全新玩法、工程探員「比特」、多人戰鬥模式「全面戰場」嶄新地圖等多項更新（來源：Garena官方提供）

「烽火地帶」玩法全面升級

零號大壩 – 水淹（Zero Dam – Sinkpoint）: 毀滅性的洪災改寫了戰場格局。神秘水流滲漏導致水壩底層結構受損，開放更多區域、通道與戰利品，同時新增全新黃昏場景。請小心應對—全新改造的首領「賽伊德」將以更致命的姿態回歸戰場。

全新系統「Relink 腦機」: 嶄新戰場裝置強化劇情探索體驗，提供額外戰利品與深層探索獎勵。接上黑市神經晶片，揭開隱藏於戰場的祕密與寶藏—但請謹慎前進，危機往往潛伏於暗處。

「烽火地帶」玩法全面升級（來源：Garena官方提供）

此外，快節奏玩法「紅鼠窩模式」同步新增六張全新地圖，帶來更緊湊刺激的戰鬥節奏與多樣化挑戰。

「全面戰場」新地圖登場

〈阿薩拉〉賽季同步推出全新「全面戰場」地圖—金字塔（Monument）。置身壯闊沙漠戰區，穿梭於流動沙丘、巍峨金字塔與廣袤地下通道之間。地圖遍布戰略據點與多樣路線，節奏多變、層次豐富，考驗玩家的戰術布局與即時反應。

《Garena 三角洲行動》也於 11 月 13 日至 11 月 16 日與 iRocks 攜手亮相年度電競盛會 WirForce 2025。在為期四天的活動中，以滿滿互動與熱血能量，為玩家與創作者們留下難忘回憶。活動現場不僅邀請了知名實況主喬希、芳香腳、小漾漾與阿媛擔任一日店長，與玩家熱情互動，更提供多項由 iRocks 提供的頂級電競裝備大獎，包含價值破萬的 T28 Plus 電競椅、電競鍵盤與滑鼠等獎項，吸引眾多玩家熱烈參與。

此外，《三角洲行動》也特別為「創作者計畫」成員與BYOC 區玩家準備專屬驚喜，贈送專屬個人的「三角洲軍牌」，象徵榮耀與歸屬。獨一無二的客製化禮物也在社群上引起大量討論，成為 WirForce 現場最具話題的焦點之一。

《Garena 三角洲行動》於 11 月 13 日至 16 日與 iRocks 聯合參與年度電競盛會 WirForce 2025（來源：Garena官方提供）

現場特別邀請知名實況主喬希、芳香腳、小漾漾與阿媛擔任一日店長，與玩家近距離互動（來源：Garena官方提供）

玩家只要完成現場的活動，就能抽取 iRocks 提供的各式電競裝備（來源：Garena官方提供）

創作者們皆可至現場製作象徵專屬榮耀，刻有自身名稱的「三角洲軍牌」（來源：Garena官方提供）

榮獲 Google Play「2025 年最佳多人對戰遊戲」殊榮

《Garena 三角洲行動》榮獲 Google Play Best of 2025「最佳多人對戰遊戲（Best Multiplayer）」 獎項。該年度榮譽旨在表彰於創新玩法、內容品質與社群互動上表現傑出的遊戲開發者與發行商。本次獲獎再次印證了 Garena 致力於打造能與全球玩家產生共鳴、持續進化的沉浸式遊戲體驗之決心。

《Garena 三角洲行動》自 2024 年 12 月推出以來，遊戲在東南亞及台灣等多個市場下載榜上名列前茅，展現強勁的全球吸引力與持續成長的玩家社群。《Garena 三角洲行動》也透過定期的賽季更新持續進化，帶來全新探員、地圖、聯動內容與限時活動，讓玩家持續感受多變且競爭激烈的遊戲體驗。

這份榮耀屬於每一位在戰場上並肩作戰的探員，是所有玩家造就了今天的三角洲行動。為慶祝這個里程碑，官方也特別準備了專屬禮包，新舊玩家凡於 11 月 30 日 23:00 前登入即可於遊戲內信件領取，期盼能和大家共襄盛舉，慶祝這個共同達成的里程碑！

《Garena 三角洲行動》榮獲 Google Play Best of 2025「最佳多人對戰遊戲（Best Multiplayer）」 獎項（來源：Garena官方提供）

