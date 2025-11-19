《三角洲行動》新賽季預告盜用《Rust》素材？開發商迅速私下和解 未來或有合作

由中國騰訊旗下琳琅天上工作室推出的熱門 FPS 遊戲《三角洲行動》（Delta Force: Hawk Ops），最近新賽季「阿薩拉」的宣傳片中，被眼尖的玩家抓包，影片中出現的 C4 炸藥 3D 模型，居然和另一款知名生存遊戲《Rust》中的素材一模一樣。隨後《Rust》的開發者也證實此事，希望《三角洲行動》官方可以刪除或是私下聯繫解決。

官方迅速道歉並和解。（圖源：三角洲行動）

《Rust》開發團隊 Facepunch Studios 的營運長兼董 Alistair McFarlane，他在個人X（推特）上發文，直接標記了《三角洲行動》的 X 帳號。用輕鬆幽默的語氣表示：「嘿，《三角洲行動》，很感謝你們是《Rust》的忠實粉絲。不過，請刪除我們的素材。如果真的想合作，其實可以直接聯絡我們。」這種大方的回應方式不僅讓緊張的氣氛緩和下來，更讓許多玩家佩服他們的風度。

而在《Rust》官方公開「喊話」後，《三角洲行動》的開發團隊也迅速與對方聯繫並致歉。McFarlane 更新了貼文，證實對方已經主動聯繫並且解決了這個問題，並稱讚《三角洲行動》的宣傳片其實做得很棒，讓這起素材爭議事件在短時間內和平落幕。有趣的是，McFarlane 還開玩笑說，希望未來有機會能在《三角洲行動》的下一季內容中，看到身穿《Rust》經典防護衣的角色登場。