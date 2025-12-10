《上古卷軸5：無界天際》週年紀念版登上Switch 2，舊主機同版本可直接免費升級

正逢歲末年終的假期，Bethesda Game Studios很榮幸地宣布《The Elder Scrolls V: Skyrim》Anniversary Edition於Nintendo Switch 2推出。在2011年榮獲超過200項年度最佳遊戲獎後已經過了十多年，這款備受讚譽的遊戲仍持續透過新的平台為玩家帶來魔力。

（來源：Bethesda官方提供）

《The Elder Scrolls V: Skyrim》Anniversary Edition內含主遊戲和三款官方追加內容：〈Dawnguard〉、〈Dragonborn〉和〈Hearthfire〉。Switch 2玩家將可獲得提升過後的解析度、縮短的載入時間、效能最佳化、Joy-Con 2滑鼠支援、體感控制、Amiibo支援等等體驗，充分發揮平台硬體的優勢。這個版本提供《The Legend of Zelda: Breath of the Wild》的Nintendo獨家內容，包含大師之劍、海拉爾之盾以及英雄長袍。

除此之外，擁有Anniversary Edition的玩家還可以使用數百項獨特Creation Club項目，包含任務、武器、裝甲、法術、地下城等，讓玩家以自己的方式體驗天際省的世界。

您可以透過多種途徑在Switch 2上購買《The Elder Scrolls V: Skyrim》Anniversary Edition：

遊戲售價 428 HKD / 1,790 TWD

Switch擁有者免費升級： 在Switch上擁有《The Elder Scrolls V: Skyrim》Anniversary Edition的玩家可在Switch 2上免費下載遊戲

擁有者升級途徑：在Switch上擁有《The Elder Scrolls V: Skyrim》（基礎版）的玩家可以用 148 HKD / 590 TWD的價格購買Anniversary Upgrade在Switch和Switch 2上進行遊戲

