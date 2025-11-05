《不幸的幸會（討厭的愛情）》6大劇情看點：「52歲李政宰與35歲林智妍」「父女戀CP」...共譜演員vs記者大人系羅曼史！金智勳、徐智慧、吳漣序都出演！
【文/少女心文室】2025年進入最終倒數，11月不少新劇陸續開播！近期最新劇《不幸的幸會》(討厭的愛情)首開播2集，第一集就以5.456%啟航，該劇由《好搭檔》導演金佳藍執導，《車貞淑醫生》編劇鄭曞朗執筆劇本，李政宰、林智妍、金智勳、徐智慧主演。李政宰與林智妍兩人戲外年齡相差將近20歲，新穎CP組合掀起觀眾熱議！海外OTT平台通過Prime Video公開，每週一、二晚間更新新集數！
🍿《不幸的幸會（討厭的愛情）》線上看推薦
開播時間：11月3日
播出平台：Prime Video
更新時間：每週一、二晚間更新新集數
主演卡司：李政宰、林智妍、金智勳、徐智慧
1.韓劇《不幸的幸會》線上看：劇情聚焦演藝圈與媒體業的「大人系」羅曼史！
《不幸的幸會》(討厭的愛情)由李政宰、林智妍、金智勳、徐智慧主演！劇情講述想要成為愛情劇匠人的刑警專業演員，和從記者獎出身的政治部記者降職到演藝部記者的大人系羅曼史！劇情聚焦演藝圈與媒體業的互動，包括演員在鏡頭外的心理狀況，以及媒體人轉換職場後的自我懷疑，劇情男女主角情感類型相當反差，兩人一開始不是因為愛，而是因為職業與身份上的碰撞與矛盾開始，然後漸漸變成互相理解的戀情，同時還有舊愛回歸與新愛萌生，多角戀的情感糾葛之一，不管是演員尋找新的自己、記者重新定位工作與生活，都是「改變」的主軸！
2.韓劇《不幸的幸會》線上看：李政宰變身「刑警專門戶」演員
52歲李政宰已經許多沒有演出愛情劇作品，近年主演《輔佐官—改變世界的人們》系列、《魷魚遊戲》系列等作品，年末也將以《魷魚遊戲2》回歸！而李政宰將睽違許久演出愛情劇回歸，在最新劇有望主演《討厭的愛情》男主角任現峻」，任現峻是一名「刑警專門戶」演員，有著浪漫喜劇王子的稱號，想要成為「愛情劇匠人」！任現峻是空前火爆的電視劇《神探姜弼久》主演，比起本名任現峻，電視劇中的名字「姜弼久」更有名，由於即將拍攝刑警系列劇第五季，因為一直演刑警的形象，數年來反覆扮演同樣的角色，任現峻想要通過浪漫喜劇或愛情劇等新的角色改變形象。期間他偶然與娛樂線記者正信產生糾葛，兩人關係緊張，正信頻頻干涉其工作，成為彼此難解的矛盾。
3.韓劇《不幸的幸會》線上看：林智妍遭降職成為「演藝部記者」
34歲林智妍在2022年主演火爆夯劇《黑暗榮耀》惡角「涎鎮」一角爆紅！緊接著戲約不斷，陸續出演《有院子的家》、《全國死刑公投》、《玉氏夫人傳》等作品！而林智妍下一部新作主演《不幸的幸會》女主角，在劇中飾演一名記者角色「魏正信」，本來是一名已經跑新聞第8年的政治部記者，還獲得了年度記者講，但因為採訪政治腐敗事件，因故被降職到演藝娛樂部，成為了演藝部記者，沒想到卻與演員任現峻曾發生工作上的矛盾，兩人關係較為緊張，但她因觀看其主演的《神探姜弼久》系列劇，對其產生好感，並選擇將情感深藏。
4.韓劇《不幸的幸會》線上看：金智勳為「財閥富三代」雜誌社社長
43歲金智勳接連演出《惡之花》、《紙房子：兩韓統一篇》、《明星經紀人生存記》、《戀愛大戰》、《死期將至》、《鬼宮》等作品展現強烈存在感！最新作在《不幸的幸會》飾演「李材炯」40多歲，雜誌《銀星體育》社長，財閥第三代，曾選擇成為職業棒球選手，並代表國家隊出賽。憑藉實力進入美國大聯盟，成為廣受愛戴的體育明星，但在美國出賽不到一年即因傷退役。後與派駐美國的記者華永相戀並求婚，但不久後遭遇交通事故。事故後華永與其分手。七年後返回韓國當天，他首次遇見遭偶像粉絲襲擊的正信，兩人在體育雜誌《銀星》重逢，並逐漸對其產生感情。
5.韓劇《不幸的幸會》線上看：徐智慧為金智勳前女友，負責雜誌娛樂線
徐智慧近幾年作品量相當豐富，先前演出《愛的迫降》嶄露頭角，之後陸續出演《一起吃晚餐嗎？》、《Dr. Brain》、《第六感之吻》、《獵鑽緝兇》、《紅氣球》、《媽媽朋友的兒子》等劇，展現截然不同角色氛圍！而徐智慧在最新作《不幸的幸會》飾演「尹華永」40多歲，為雜誌《銀星體育》娛樂線部長，李材炯的前女友。業界最年輕的女性部長，以強硬的言辭和積極的行動力聞名。憑藉敏銳的語言技巧和堅定作風，長期掌握娛樂圈獨家新聞。因採訪風格直率、不留情面，業內稱她為「殺手尹」。曾在美國派駐期間接受材炯求婚，兩人約定未來，但在其遭遇交通事故後，她選擇分手，此後有傳言稱她與他人結婚，外界對其能力與性格有不同評價，多年後與材炯重逢，仍保持冷靜且專業的態度。
6.韓劇《不幸的幸會》線上看：吳漣序飾演李政宰前女友，重逢陷入動搖
《不幸的幸會》除了上述四大配角，還有吳漣序飾演「權㔟拏」微現峻的前女友，全球知名女演員。曾與現峻共同出演電影並擔任女主角。之後以主演的愛情劇獲得巨大成功，成為韓流代表人物，此後參與美國電視劇與歐洲電影的演出，活躍於國際舞台。某天，昔日戀人再次出現，使她的內心產生動搖。崔貴華飾演「黃代表」本名黃知順。現峻的經紀人，KING'S BACK娛樂代表。因名字易被誤認為女性，偏好被稱為「黃代表」，早年發掘現峻的演藝潛力並擔任其經紀人，後隨現峻退出演藝界而離開圈內。兩人共同經營劇本印刷所，之後現峻因出演學生作品再度走紅，黃代表亦隨之重返娛樂產業，成為經紀公司代表。全晟佑飾演「朴炳氣」為電視劇《神探姜弼久》系列的導演兼編劇。
以上就是《不幸的幸會》劇情演員看點整理，喜歡演藝界與媒體界的大人系羅曼史題材，不妨可以加入追劇清單中！該劇在海外OTT平台通過Prime Video公開，每週一、二晚間更新新集數！
▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！
其他人也在看
振永脫了！胸肌抖動秀健身成果 超養眼畫面笑喊：好害羞！
台韓聯手打造的愛情電影《那張照片裡的我們》4日曝光「留住青春版」前導預告，適逢主演宋柏緯生日，預告中韓星振永河邊脫衣展現精實身材，胸肌抖動畫面令人看了臉紅心跳，而振永本人看完預告後更是笑喊：「好害羞！」中天新聞網 ・ 2 小時前
崔宇植、庭沼珉「假戲真做」太甜了 蘆葦花田浪漫深吻融化全網
崔宇植、庭沼珉主演的韓劇《宇宙MARRY ME?》開播以來好評連連，兩位主角也為新劇登上Disney+的YouTube頻道一同撰寫「結婚登記表」，庭沼珉更自嘲「我以後不會喝酒喝太多」，但也表示自己的角色很會給情緒價值，崔宇植則說自己的角色非常積極主動，最後也浪漫告白「相信我，我們繼續前進吧」。鏡報 ・ 16 小時前
李英愛時隔20年再扮「大長今」！新版《醫女長今》揭宮廷陰謀 韓網期待爆棚
2003年-2004年播出共54集、收視率最高達57.8%的電視劇《大長今》，又要回來了，而且確定依舊由李英愛主演，預計明年開拍！Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 6 小時前
《陌生人》確定製作第二季 秀英實現夢幻合作心願
收視與口碑雙收的漫改劇《陌生人》正式宣布製作第二季，同時第一季也將於龍華影劇台播出。這部作品被視為少女時代成員秀英的「願望成真」之作，她不僅如願與理想型、韓流前輩安在旭合作，還因偶像田慧振的加入而決定接拍。秀英透露，為了增進默契，她與田慧振常相約小酌，「每拍完一場戲都覺得可惜，如果導演說『再來一次』我都會超開心。」鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
《化外之醫》成澳洲公視「首部上架台劇」 張鈞𡩋獲封台灣女神
《化外之醫》成澳洲公視「首部上架台劇」 張鈞𡩋獲封台灣女神EBC東森娛樂 ・ 15 小時前
11月網友最期待韓劇TOP 10！金裕貞、金永大《親愛的X》，張基龍、安恩真《一吻爆炸》必看 | 柯夢波丹
準備好迎接11月的全新韓劇了嗎？COSMO已為你整理好網友們最期待的11月韓劇片單，從李宰旭飾演雙跑胎兄弟的《最後的夏天》，到如今已播到第三季的《模範計程車》，還有金裕貞化身惡女，與金永大上演偽骨科禁忌戀的《親愛的X》，就一起來看看還有哪些好看的韓劇吧！cosmopolitan柯夢波丹 ・ 1 天前
外型吸睛！「這1款」乳酪攻佔好市多社團 一票人大讚：配泡麵超爽
美式賣場好市多（Costco）商品種類多元、價格實惠，經常推出各式新品與知名品牌聯名合作，深受消費者喜愛。近日一名網友分享，他在好市多購入一款外型特殊的迷你乳酪，稱其「超營養又好吃」，貼文曝光後，掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子深夜發文：已向范姜彥豐當面鞠躬道歉 賠償金額未達成共識
前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）與范姜彥豐的婚變風波引發社會關注，范姜彥豐指控粿粿在婚內與男星王子（邱勝翊）出軌，王子也坦承和粿粿「超越朋友應有的界線」。昨（3）日，王子所屬經紀公司「喜鵲娛樂」宣布將暫停王子所有演藝工作，王子本人今（4）日晚間也發布最新律師聲明函和道歉信。中天新聞網 ・ 14 小時前
GD台灣慶功宴都選韓國烤肉 網納悶「不想試小籠包？」他揭韓人1習慣：不是挑嘴
旅韓部落客「不奇而遇 Steven & Sia」在臉書粉專透露，GD演唱會後的慶功宴都選在台北市中山區的「金豬食堂」舉辦，雖然可能也有商業考量，「但其實，這也是一種很典型的韓國人習慣。不管是出差、旅遊，甚至是海外工作的韓國人，只要離開韓國幾天，就會開始想吃韓餐。有些...CTWANT ・ 23 小時前
薛仕凌涉閃兵自首30萬交保 經紀人尚未回應
曾說因為「家族遺傳性高血壓」，3次被驗退的影帝薛仕凌，驚傳捲入閃兵風波。昨(4)日中午現身永和分局自首，再到新北地檢署複訊，訊後30萬交保。不過先前同樣自首的閃兵藝人唐振剛，卻能無保請回。律師表示，不...華視 ・ 1 小時前
岑永康場場痛哭！被問女兒感情現況 嚴肅喊：不想面對
岑永康場場痛哭！被問女兒感情現況 嚴肅喊：不想面對EBC東森娛樂 ・ 15 小時前
一路領先！34歲曼達尼當選紐約市長 成史上最年輕
美國紐約市4號舉行市長選舉，現年34歲的民主黨參選人曼達尼（Zohran Mamdani）一路領先，成為紐約首位穆斯林市長，也是紐約有史以來最年輕市長。此外，紐澤西州以及維吉尼亞州州長選舉結果也都底定台視新聞網 ・ 1 小時前
大企業不怕罰錢怎麼辦？
近日長榮航空空服員帶病執勤，返臺後不幸離世的新聞，讓勞權與勞動環境的議題再度浮上檯面。媒體也發現長榮航空在今年更是因爲勞權相關紀錄，先後被開罰了288萬元的罰鍰。在這當中，許多事件的單次金額罰款低到僅僅兩萬元。雖然考量事業單位規模及情節可以加重罰款，但最高也僅150萬，以長榮一年兩千億的營收來說，這樣的金額顯然是不痛不癢。奔騰思潮 ・ 6 小時前
韓媒業內票選「2025年度最佳韓劇」：《外傷重症中心》輸《暴君的廚師》只拿下第3、第一名是這部催淚神劇壓倒性冠軍！
又到了年末結算時刻，2025年剩下不到兩個月即將結束，每年韓媒《Joynews24》都會集結來自於娛樂經紀公司、電視台人士、電影電視節目製作人、娛樂線記者等200名業內人士進行問卷調查參與投票，票選出今年關於電視劇、電影、演員、歌手、綜藝節目等投票，今(4)日公佈了「2025年度最佳電視劇排名」，票選出今年優秀的電視劇作品，趕緊一起來看喜歡的電視劇入榜了嗎？Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
愛得慢熱，卻總被甜言攻陷的星座TOP4：摩羯冰山遇情話融化，「這星座」聽完腦袋秒當機
有些人外表看似冷靜理性，愛得慢、觀察久，但只要一句溫柔的情話，就能讓他們所有防線瞬間瓦解。他們不是不懂愛，只是害怕太快投入、太快失去，可偏偏那幾句輕描淡寫的甜言，最能擊中他們柔軟的心。今天，就來看看哪四個星座，明明愛得慢熱，卻最容易被一句「我想你」融化理智。bella儂儂 ・ 1 天前
Jellycat和香奈兒聯名？達人「菱格包」太吸睛，關穎「Jellycat風」柏金包詢問度超高
已經成為可愛療癒保證的Jellycat，又有出新包包了嘛！？在《女人我最大》節目上，就邀請到包包改造達人馬毅老師曬出他話題十足的Jellycat小香肩背包，先前才看過他把IKEA購物袋爆改成精品包，這女人我最大 ・ 5 小時前
快訊／《射鵰英雄傳》丘處機走了！大咖港星林尚武75歲病逝
資深港星，前TVB資深演員林尚武傳出去世消息，享年75歲。過去他曾出演金庸劇《射鵰英雄傳》扮演「丘處機」廣為人知，不過卻飽受鼻咽癌折磨，2004年因感冒導致右耳失聰，2009年更患上嚴重偏頭痛，在2013年時獲「十大再生勇士」頒發傑出生命獎。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
71歲林青霞生日再發近照！氣色紅潤、笑容溫柔 網讚：歲月不敗真女神！
其實這次不是林青霞第一次在網路掀起討論，今年她亮相香港金像獎擔任頒獎人時，就已經震撼全場！豹紋透紗禮服配上珍珠長鏈，步伐輕盈、眼神自信，舞台燈一打直接女神回歸，當時影片一出直接衝上小紅書熱搜榜，網友甚至留言「她一走出來，全場自動升級」。日常林青霞也完全活...styletc ・ 1 天前
布蘭登費雪、瑞秋懷茲確定回歸《神鬼傳奇4》再戰木乃伊 劇情走向曝
提到好萊塢男星布蘭登費雪（Brendan Fraser）和瑞秋懷茲（Rachel Weisz），一定會聯想起兩人昔日合作的賣座系列電影《神鬼傳奇》。如今傳出兩人將重新聚首，回歸參與另一場《神鬼傳奇》冒險，也就是《神鬼傳奇4》的拍攝。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
英國QS亞洲大學排行 港大第一、台大排23名
[NOWnews今日新聞]英國高等教育調查機構QS昨（4）日公布2026年亞洲大學排名，前三名分別為香港大學、北京大學、新加坡南洋理工大學與新加坡國立大學並列第三。我國大學排名第一的是台灣大學，位居2...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前