《不幸的幸會（討厭的愛情）》6大劇情看點：「52歲李政宰與35歲林智妍」「父女戀CP」...共譜演員vs記者大人系羅曼史！金智勳、徐智慧、吳漣序都出演！

【文/少女心文室】2025年進入最終倒數，11月不少新劇陸續開播！近期最新劇《不幸的幸會》(討厭的愛情)首開播2集，第一集就以5.456%啟航，該劇由《好搭檔》導演金佳藍執導，《車貞淑醫生》編劇鄭曞朗執筆劇本，李政宰、林智妍、金智勳、徐智慧主演。李政宰與林智妍兩人戲外年齡相差將近20歲，新穎CP組合掀起觀眾熱議！海外OTT平台通過Prime Video公開，每週一、二晚間更新新集數！

🍿《不幸的幸會（討厭的愛情）》線上看推薦

開播時間：11月3日

播出平台：Prime Video

更新時間：每週一、二晚間更新新集數

主演卡司：李政宰、林智妍、金智勳、徐智慧

《不幸的幸會》李政宰、林智妍海報

1.韓劇《不幸的幸會》線上看：劇情聚焦演藝圈與媒體業的「大人系」羅曼史！

《不幸的幸會》(討厭的愛情)由李政宰、林智妍、金智勳、徐智慧主演！劇情講述想要成為愛情劇匠人的刑警專業演員，和從記者獎出身的政治部記者降職到演藝部記者的大人系羅曼史！劇情聚焦演藝圈與媒體業的互動，包括演員在鏡頭外的心理狀況，以及媒體人轉換職場後的自我懷疑，劇情男女主角情感類型相當反差，兩人一開始不是因為愛，而是因為職業與身份上的碰撞與矛盾開始，然後漸漸變成互相理解的戀情，同時還有舊愛回歸與新愛萌生，多角戀的情感糾葛之一，不管是演員尋找新的自己、記者重新定位工作與生活，都是「改變」的主軸！

《不幸的幸會》金智勳、林智妍、李政宰、徐智慧海報

2.韓劇《不幸的幸會》線上看：李政宰變身「刑警專門戶」演員

52歲李政宰已經許多沒有演出愛情劇作品，近年主演《輔佐官—改變世界的人們》系列、《魷魚遊戲》系列等作品，年末也將以《魷魚遊戲2》回歸！而李政宰將睽違許久演出愛情劇回歸，在最新劇有望主演《討厭的愛情》男主角任現峻」，任現峻是一名「刑警專門戶」演員，有著浪漫喜劇王子的稱號，想要成為「愛情劇匠人」！任現峻是空前火爆的電視劇《神探姜弼久》主演，比起本名任現峻，電視劇中的名字「姜弼久」更有名，由於即將拍攝刑警系列劇第五季，因為一直演刑警的形象，數年來反覆扮演同樣的角色，任現峻想要通過浪漫喜劇或愛情劇等新的角色改變形象。期間他偶然與娛樂線記者正信產生糾葛，兩人關係緊張，正信頻頻干涉其工作，成為彼此難解的矛盾。

《不幸的幸會》李政宰劇照

3.韓劇《不幸的幸會》線上看：林智妍遭降職成為「演藝部記者」

34歲林智妍在2022年主演火爆夯劇《黑暗榮耀》惡角「涎鎮」一角爆紅！緊接著戲約不斷，陸續出演《有院子的家》、《全國死刑公投》、《玉氏夫人傳》等作品！而林智妍下一部新作主演《不幸的幸會》女主角，在劇中飾演一名記者角色「魏正信」，本來是一名已經跑新聞第8年的政治部記者，還獲得了年度記者講，但因為採訪政治腐敗事件，因故被降職到演藝娛樂部，成為了演藝部記者，沒想到卻與演員任現峻曾發生工作上的矛盾，兩人關係較為緊張，但她因觀看其主演的《神探姜弼久》系列劇，對其產生好感，並選擇將情感深藏。

《不幸的幸會》林智妍劇照

4.韓劇《不幸的幸會》線上看：金智勳為「財閥富三代」雜誌社社長

43歲金智勳接連演出《惡之花》、《紙房子：兩韓統一篇》、《明星經紀人生存記》、《戀愛大戰》、《死期將至》、《鬼宮》等作品展現強烈存在感！最新作在《不幸的幸會》飾演「李材炯」40多歲，雜誌《銀星體育》社長，財閥第三代，曾選擇成為職業棒球選手，並代表國家隊出賽。憑藉實力進入美國大聯盟，成為廣受愛戴的體育明星，但在美國出賽不到一年即因傷退役。後與派駐美國的記者華永相戀並求婚，但不久後遭遇交通事故。事故後華永與其分手。七年後返回韓國當天，他首次遇見遭偶像粉絲襲擊的正信，兩人在體育雜誌《銀星》重逢，並逐漸對其產生感情。

《不幸的幸會》金智勳劇照

5.韓劇《不幸的幸會》線上看：徐智慧為金智勳前女友，負責雜誌娛樂線

徐智慧近幾年作品量相當豐富，先前演出《愛的迫降》嶄露頭角，之後陸續出演《一起吃晚餐嗎？》、《Dr. Brain》、《第六感之吻》、《獵鑽緝兇》、《紅氣球》、《媽媽朋友的兒子》等劇，展現截然不同角色氛圍！而徐智慧在最新作《不幸的幸會》飾演「尹華永」40多歲，為雜誌《銀星體育》娛樂線部長，李材炯的前女友。業界最年輕的女性部長，以強硬的言辭和積極的行動力聞名。憑藉敏銳的語言技巧和堅定作風，長期掌握娛樂圈獨家新聞。因採訪風格直率、不留情面，業內稱她為「殺手尹」。曾在美國派駐期間接受材炯求婚，兩人約定未來，但在其遭遇交通事故後，她選擇分手，此後有傳言稱她與他人結婚，外界對其能力與性格有不同評價，多年後與材炯重逢，仍保持冷靜且專業的態度。

《不幸的幸會》徐智慧劇照

6.韓劇《不幸的幸會》線上看：吳漣序飾演李政宰前女友，重逢陷入動搖

《不幸的幸會》除了上述四大配角，還有吳漣序飾演「權㔟拏」微現峻的前女友，全球知名女演員。曾與現峻共同出演電影並擔任女主角。之後以主演的愛情劇獲得巨大成功，成為韓流代表人物，此後參與美國電視劇與歐洲電影的演出，活躍於國際舞台。某天，昔日戀人再次出現，使她的內心產生動搖。崔貴華飾演「黃代表」本名黃知順。現峻的經紀人，KING'S BACK娛樂代表。因名字易被誤認為女性，偏好被稱為「黃代表」，早年發掘現峻的演藝潛力並擔任其經紀人，後隨現峻退出演藝界而離開圈內。兩人共同經營劇本印刷所，之後現峻因出演學生作品再度走紅，黃代表亦隨之重返娛樂產業，成為經紀公司代表。全晟佑飾演「朴炳氣」為電視劇《神探姜弼久》系列的導演兼編劇。

《不幸的幸會》全晟佑、吳漣序、崔貴華劇照

以上就是《不幸的幸會》劇情演員看點整理，喜歡演藝界與媒體界的大人系羅曼史題材，不妨可以加入追劇清單中！該劇在海外OTT平台通過Prime Video公開，每週一、二晚間更新新集數！

