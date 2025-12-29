《不良一族尋愛記》為什麼會紅？看日本暴走族的戀愛魅力與冷知識！

Netflix 日本戀愛實境節目《不良一族尋愛記》上線後，在 Threads上掀起一波討論熱潮，有別於多數戀愛實境秀高顏值、浪漫粉紅泡泡、模糊又令人心跳加速的曖昧，還有剪接後剛剛好的心動瞬間，《不良一族尋愛記》幾乎反其道而行，節目選角來自前暴走族、不良少年少女、地下文化圈，成員的語言、情緒反應與肢體距離，都明顯「沒有被社會修飾過」。也讓討論焦點不只停留在戀愛配對，而是逐漸轉向節目中大量出現的「小混混文化」相關的討論，甚至連過去只在漫畫或街頭出現的暴走族用語，也被網友一一挖出來解析，網友直言：「本來只是想看衝突系戀愛，結果開始查暴走族用語查到半夜。」

暴走族用語中最常在動漫或是電影中聽到的「夜露死苦（よろしく）」或「愛羅武勇（I love you 的漢字寫法）」，感覺既衝突又真實。這些字乍看中二，其實正是暴走族文化中極具代表性的語言符號。像「夜露死苦」，表面上是「請多指教」，但用漢字拆解後，夜、露、死、苦，本身就帶著反體制、對社會既不妥協也不討好的態度；而「愛羅武勇」則是把英文的 I love you，用充滿攻擊感的漢字包裝，既浪漫又帶刺，正好反映暴走族對情感的矛盾表達方式。

說到暴走族，其實他們非常重視「筋を通す」（講原則、守道義）與「根性」（撐到底的意志）。這樣的精神在節目裡出現時，常被誤會成逞強，但對他們來說，反而是一種秩序與榮譽感的象徵。

除了語言，節目也意外帶起一波暴走族冷知識討論。像是許多觀眾第一次知道，日本暴走族並非一開始就等同於犯罪團體。1960 到 70 年代，隨著機車普及與高速公路興建，年輕人透過夜騎、改車，尋找歸屬與存在感，形成一種對主流社會的溫和對抗。

其中最讓社群感到新奇的，是暴走族對「聲音」的執著。有網友分享，暴走族中真的有人專門研究油門與引擎聲浪，透過排氣管調校，創造獨一無二的節奏感。對外界來說是噪音，對他們而言卻是一種身分宣言。甚至過去還出現過比拚油門聲音的比賽，被戲稱為「引擎版的音樂競賽」。

而《不良一族尋愛記》最特別的地方，在於它沒有急著替這些文化美化或洗白。成員帶著「愛羅武勇」式的直球情感，也帶著「夜露死苦」背後的衝突與防備，進入一個必須學會示弱與傾聽的戀愛場域。而這些「不良一族們」也直白地將自己有些坎坷、有些悲傷的成長經歷赤裸裸地呈現在觀眾眼前，可以從他們看待這些經歷的堅強態度，獲得對於人生遇到難題的另一種看法。

這部節目的創新，並不在於戀愛橋段多甜蜜，而在觀眾能夠很直接地從他們之間的相處，來一窺這一群習慣用速度、力量與態度定義自我的人，如何在愛情、友情之間重新認識自己。

《不良一族尋愛記》不只讓人好奇CP最後的發展，也讓觀眾開始關注起日本不良一族的文化、用語、理解世代背景，早已經超出節目的戀愛框架，成為一場意外成功的文化對話，因此《不良一族尋愛記》第2季也順利公開續訂！