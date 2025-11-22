《世紀帝國2》資料片為何硬塞韓國文明？開發者爆超瞎理由：微軟說因為《星海爭霸》賣得好
微軟旗下的即時戰略神作《世紀帝國2》（Age of Empires II），自 1999 年問世至今已邁入第 26 個年頭。這款不老長青樹憑藉著《世紀帝國2：決定版》的精緻重製與活躍的社群生態，至今依然不斷推出各種平衡性調整與大規模更新，生命力驚人。然而，就在玩家們沈浸於這款經典之作時，前原版開發者的一則回憶，揭露了當年資料片《征服者入侵》中，「韓國」文明之所以會登場的超荒謬理由，一切都是為了蹭熱度？
前《世紀帝國2》設計師 Sandy Petersen 之前在社群平台 X（前 Twitter）上分享了這段塵封往事。時間回到 1999 年，當時團隊正在籌備資料片《征服者入侵》。Petersen 回憶，他最初擬定的計畫非常完美，主題是「征服者」，因此選定了西班牙、阿茲特克、匈人和馬雅這四個極具侵略與擴張性的文明。開發過程異常順利，到了 2000 年 1 月，專案甚至比預定進度提前了 5 週完成。
就在團隊以為可以稍微喘口氣時，微軟高層突然召開緊急電話會議，硬生生拋出一個要求：「把韓國人加進去。」
Petersen 當時據理力爭，他直言雖然韓國文化很酷，但在歷史定位上他們屬於防守型文明，完全不符合「征服者」這個資料片的主題。但微軟給出的理由讓開發團隊啞口無言：「因為《星海爭霸》在韓國賣出了 300 萬份。」Petersen 試圖反駁：「可是《星海爭霸》裡面也沒有韓國人啊！」但微軟高層對此充耳不聞，堅持這個邏輯，並要求在不給予額外開發時間的情況下強行加入。
最終，開發團隊只能在最後僅剩的 5 週內瘋狂趕工。Petersen 坦承，因為時間太過倉促，導致當時韓國文明使用了錯誤的美術素材，讓韓國玩家相當不滿。更糟糕的是，遊戲中關於「日本海」的命名爭議，以及戰役中涉及 1592 年日本入侵朝鮮的敏感歷史，在當年引發了不小的政治風波，甚至導致一名微軟駐韓代表因此遭到短暫拘留。
那麼，微軟這波「硬蹭」成功了嗎？結局相當諷刺。儘管《世紀帝國2》在全球依然賣得嚇嚇叫，但在韓國本土的銷量並沒有如願突破 300 萬份。畢竟在那個年代的韓國，國民遊戲只有一款，那就是地位無法撼動的《星海爭霸》。
