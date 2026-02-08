《世紀血案》劇本疑外流⋯暗指史明為凶手 他砲轟：消磨良知的不入流作品

《世紀血案》主演楊小黎、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏出席殺青記者會。（圖／費思兔文化娛樂提供）

電影《世紀血案》引發爭議，現在網路上更有疑似本片的劇本流出，有段情節暗指林家血案的凶手為台獨運動先驅史明，再度引起譁然。史明文物館館長藍士博也發聲表示：「這部電影不應該上映，我們不需要刻意混淆歷史、消磨良知的不入流作品。」

在網路流傳的劇本截圖中可以看到，兩位角色正在談論《史明口述史》，其中一人表示史明不僅出書寫台獨理論、捐錢給黨外人士，還曾在台灣招兵買馬，在台製造社會不安與政治對立；另一人藉著說：「那他不就等於是自己招認了世紀血案就是他幹的嗎？」但兩人又覺得其中有疑點，認為沒有證據，但最後卻說：「還有什麼可能？難道真是他？」

史明文物館館長藍士博發文表示：「感謝所有通知我的朋友，這一部電影劇本，確實有透過劇中人物閱讀《史明口述史》後的評論，影射史明組織成員可能與林宅血案有關的情節。」他強調，《世紀血案》製作單位從未與史明教育基金會董事或史明先生故舊等聯繫，「 所謂史明或其組織成員涉案一說，不僅從未於《史明口述史》、《史明回憶錄》中提及。事實上，是案發當時情治單位刻意栽贓、釋放的假線索情報之一。」

藍士博認為，這種直接沿用過去情治單位的說法，未查證史料、未洽詢相關人士，利用影視創作非虛構敘事搬弄是非、顛倒黑白的製作團隊，不僅僅違背創作倫理，更毫無影視專業的基本素養，「我，藍士博，史明文物館館長、《史明口述史》企劃協力在此鄭重呼籲，這部電影不應該上映，我們不需要刻意混淆歷史、消磨良知的不入流作品。」

最後藍士博呼籲，社會更應該重新討論台灣歷史、民主化、轉型正義等議題如何真正成為台灣社會的優先價值，「教育場域如何可以真正呈現台灣在解嚴以前的長夜漫漫。舊曆年馬上就要到了，各種層面來說，垃圾就應該要送進焚化爐。」