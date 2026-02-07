《世紀血案》取材「林宅血案」未獲授權 陳水扁：不可以先斬後奏

電影《世紀血案》取材「林宅血案」為主軸，未獲家屬授權！外界質疑對受害者及家屬缺乏尊重。曾擔任美麗島軍法大審辯護律師團律師的前總統陳水扁今天表示，要拍人家的故事就要經過對方同意，不可以「先斬後奏」，這是倫理、職業道德跟法律規定。

電影《世紀血案》取材「林宅血案」，未獲授權！曾擔任美麗島軍法大審辯護律師團律師的前總統陳水扁（圖）7日表示，要拍人家的故事就要經過對方同意，不可以「先斬後奏」，這是倫理、職業道德跟法律規定。（中央社）





國片《世紀血案》取材自1980年震驚全台、至今仍未偵破的「林宅血案」，事件涉及當時因美麗島事件受審的林義雄一家，沒想到卻傳出未取得當事人及家屬授權。



陳水扁下午在台大校友會館以「就讀南一中對阿扁從政的影響」為題發表演講，他在會後受訪時表示，要拍人家的故事就要經過對方同意，這是天經地義的事情，不可以先斬後奏，這是倫理、職業道德跟法律規定。



陳水扁說，不能拍一拍才道歉，說要捐出片酬，來不及了，這是天大地大的事情，「林宅血案」誰不知道，如此悽慘的事情。



陳水扁回顧，當年都在律師陳繼盛的律師事務所開會，開會開到一半聽到這種事情嚇一跳、真的很恐怖；「林宅血案」不是開玩笑的，可以拍、但要經過人家同意，沒有人家同意，怎樣都不對。