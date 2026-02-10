曾與《世紀血案》團隊合作爭議片《幻術》 王自強：拍得不錯的商業片

電影《世紀血案》爭議延燒多日，演員王自強曾參演同個製作團隊於2019年推出的《幻術》，今（10）日他出席《隧道大逃殺》前導預告發布會時表示，若不提政治題材，《幻術》其實是「拍得還不錯的商業電影」。

《幻術》改編自2004年的三一九槍擊事件，同樣沒有探訪相關人員，影射前總統李登輝是幕後黑手，一度引起輿論風波。王自強片中飾演陳義雄，電影安排他被栽贓為該事件的凶手。

王自強認為，《幻術》所提到的劇情跟大眾所知道的事情其實差不多，電影改編真實事件時，難免會為了戲劇張力有所調整，雖然都使用真實人物和事件，但本片並未明確點出凶手到底是誰，「就是把每個人所知道的事情編成一部電影，這種操作在國外或生活中其實太多了。」

事前王自強並不知道《世紀血案》與《幻術》是同個出資者和製片，直到殺青記者會惹議後才得知。但他認為，《幻術》當年拍攝過程相當公開，開拍前就已備受討論，還在台中封街拍攝總統車隊畫面，與這次《世紀血案》引發爭議的狀況完全不同。

對於出資者的背景，王自強坦言，這往往不是演員能掌握的部分，「演員不會知道，大家會去猜測背景是哪裡，所謂藍的、綠的、紅的資金，但這個沒有答案。」他苦笑表示，演員反而是整個產業鏈中，最不可能知道資金來源的人。

《隧道大逃殺》舉辦前導預告發布會。（圖／小娛樂）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導