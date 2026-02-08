《世紀血案》寇世勳道歉了 作為前輩自責「造成了二次傷害」

電影《世紀血案》改編自震驚全台的林宅血案，如此敏感、嚴肅的議題卻未探訪相關人士及授權遭砲轟。主演之一的寇世勳今（8）日發聲道歉，「因為我個人思慮不周與對歷史悲劇的認知不足，對各位造成了二次傷害，我深感自責。」

資深演員寇世勳在片中飾演警備司令部和國安局的要角汪將軍，他在殺青記者會上表示，該角色吸引他的是人格高度與處世態度，「劇本本身並沒有過於強烈的意識形態，而是著重於人與事件的描寫。」此話引起爭議，而在其他主演簡嫚書、楊小黎、李千娜、夏騰宏昨日發聲道歉後，寇世勳也打破沉默致歉。

聲明中，寇世勳先對林義雄先生、方素敏女士及其家人，以及所有228受難者與家屬遺族，致上最深沉的哀悼與誠懇的歉意，「這段時間的沉澱與各方的指教，讓我意識到自身的盲點。由於成長背景與環境的局限，使我忽略了在威權體制下，角色本身的背景難以切割的意識形態，也低估了劇本在詮釋真人真事時可能產生的引導與偏頗。」

寇世勳深刻反省，正是因為自身對歷史悲劇缺乏足夠深入的思考，才導致了判斷上的不周全，「未來我將督促自己更全面地了解歷史真相，並虛心學習一位演員在面對歷史創傷題材時，必須背負的社會責任。」同時，基於對受難家屬基本權利的尊重與對史實的敬畏，他懇請製作單位，在尚未取得所有相關人士的正式授權與理解之前，停止此片的後續製作與傳播，以避免錯誤的認知進一步擴散。

對於劇組引發的紛擾，作為前輩，寇世勳也深感遺憾與抱歉，「祈請大眾能給予共同參與的年輕演員們，一個反思、學習與修正的空間。再次向林家及所有相關人士及家屬，表達我最誠摯的歉意。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導