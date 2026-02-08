《世紀血案》導演徐琨華終於發聲 「沒被通知有記者會」為演員求情
電影《世紀血案》引發爭議，導演徐琨華神隱多日後今（8）日晚間終於發聲，提出六點聲明，「我作為由製作公司聘⽤的導演，有責任去回應⼤眾的疑慮，並對錯誤負起責任並道歉。」針對他參與這部電影⼯作的實情，以及他的理解與判斷逐項說明。
導演徐琨華首先表示，《世紀血案》劇本由出品⼈蘇敬軾親⾃編劇，他在製片郭⽊盛引薦下與蘇敬軾接觸，當時他有提及當事⼈及家屬的意願，但蘇敬軾的回應卻是因為林義雄先⽣曾公開表⽰不願談及家⾨不幸，所以希望在尊重林義雄先生的意願下，推進電影工作。徐琨華認為劇本對林義雄先⽣及其家人的角度都相當正面，並為其遭遇感到悲憤不平，他便接受這說法接下導演工作。
也因為祖父徐梅鄰為林家血案當年警總的發言人，導演徐琨華一開始有提醒出品⼈和製片自己的身分較為敏感，「但我忽略了我的⾝分本⾝，對受害者家屬⽽⾔就是⼀種傷害，這是我思慮不周，我願意承受所有的指教，為傷痕的彌合而努力。」同時他拜託大家不需要把焦點轉移到跟這部電影無關的家人身上。
對於本片演員遭砲轟，徐琨華希望各方不要再怪罪參與這部電影的所有演員與⼯作⼈員，絕⼤部分的人都是因為他⽽參與，對於沒保護好演員與工作人員深感抱歉。徐琨華指出，自己為受雇者，沒有太多話語權和決策權，就連殺青酒會前有記者會他都不知情，並非刻意缺席。
最後徐琨華強調，會即刻暫停參與本片所有後製⼯作，「希望我的⾏為不會壓縮往後台灣電影難得的創作自由與對話空間，最後再次向林義雄先生和其家屬致上我的歉意。」
導演徐琨華聲明全文
一、2025年8⽉，製片⼈郭⽊盛先⽣將《世紀⾎案》劇本遞給了我，劇本由出品⼈蘇敬軾先生親⾃編劇完成，當時正在尋找導演。郭先生希望我和蘇先⽣接觸討論是否承接導演⼯作。第⼀次溝通時，我曾提及當事⼈及家屬的意願問題以及相關溝通，蘇先⽣的回應是：因為林義雄先⽣曾公開表⽰不願談及家⾨不幸之事，他希望在此事尊重林先⽣的意願的情況下，推進電影工作。
同時，我因為在其劇本中，讀到的都是對林先⽣及其家人方方面面的正⾯描寫，並且為其遭遇感到悲憤不平，在這情況下我便接受了這樣的說法，並接下了這個工作。但如今我明瞭到這個判斷是遠遠不⾜的，林先⽣與家屬的感受仍然是本片籌備當中最關鍵最重要的因素。在這一點上，我身為導演，確有思慮不周之處，必須向林先⽣與家屬誠摯地道歉。
二、我誠心希望關心此事的各方人士，不再怪罪參與這部電影的所有演員與⼯作⼈員。絕⼤部分的演員是因為我⽽參與演出，我很感激他們的參與，但我身為導演沒能保護好演員與⼯作⼈員的這份信任，讓他們受到指責並不得不面對爭議，我深感抱歉。
三、我成長在台灣⺠主⾃由的社會，明瞭是非與正義的價值。然而，過去自戒嚴以來的社會傷痕至今尚未完全弭平，這使得我個人的身世背景跟林家血案這個悲劇本身，迄今仍存在著難以忽略的調適難度。雖然⼀開始我有提醒出品⼈和製片⼈，但我忽略了我的⾝分本⾝，對受害者家屬⽽⾔就是⼀種傷害，這是我思慮不周，我願意承受所有的指教，為傷痕的彌合而努力。同時，也希望大家不需要把焦點轉移到跟這部電影無關的我的家人身上。
四、我本著尊重電影是⼀個團隊分⼯及職場倫理，作為⼀名由製片⼈與製作公司雇⽤的導演，我負責把劇本影像化以外，在本片製作過程中沒有其他太多的話語權和決策權。殺青酒時的記者會我並不是刻意缺席，而是不知道殺青酒會之前有記者會，也沒有受邀。
不久，當這部片引發公眾疑慮之時，我認為作為⼀名⼯作⼈員應該謹守分際，不應在劇組發出聲明之前發⾔，但這樣的延宕出面也引發社會多⽇爭議，我也深感歉意並責無旁貸。雖然這部電影並非由我發起，但當我點頭接下導演⼯作的那⼀刻，我就必須對這部作品的品質與公評負起責任。
五、作為導演，為了表示對林義雄先生的歉意，我將即刻暫停參與本片的所有後製⼯作。
六、最後，對於曾經給我⼯作機會、讓我得以學習成長的老師們和前輩們，我認為電影作品能讓觀眾在離開戲院後開啟討論和對話，卻疏忽了上述種種前提，這部分是我不夠成熟，希望我的⾏為不會壓縮往後台灣電影難得的創作自由與對話空間。對所有關⼼此事的朋友，深深鞠躬，抱歉，給你惹⿇煩了。最後再次向林義雄先生和其家屬致上我的歉意。
