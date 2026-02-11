《世紀血案》恐無法上映5000萬打水漂 製作人談資方曝目前進度

電影《世紀血案》爭議已演變為影視圈史無前例的「演員集體抗戰」。繼黃河、李千娜、簡嫚書等主演昨日發表聯合聲明後，飾演劇中關鍵要角的影壇大哥寇世勳，今（11日）也發出個人嚴正聲明，正式宣告加入抵制行列。對於電影目前狀況，製作人郭木盛回應Yahoo奇摩娛樂：「一切後製都已停止，無限期延後。」

不過電影耗資五千萬，如果不上映資方恐無法回本。對於目前資方態度，郭木盛未多做回應，僅表示：「以目前的氛圍，停止後製我想是最好的選擇。」

廣告 廣告

寇世勳在今天追加聲明，直言他向來極度重視合約精神。當初之所以點頭接演，完全是基於合約中「甲方保證已取得合法授權」的書面承諾。寇世勳強調，這是一份基於專業信任的合作，沒想到製作方竟在如此重大的歷史題材上公然毀約。他嚴正表示：「若事前得知相關授權並未取得，絕不可能參與演出。」

由於製作方至今未履行授權義務，寇世勳不願再與劇組維持模糊空間，聲明中明確提出要求製作方全面終止後續製作與傳播、嚴禁以任何方式使用其肖像、姓名、聲音及表演內容。另外若製作方無視聲明持續宣傳，將毫不留情採取進一步法律行動。

隨著寇世勳的加入，目前《世紀血案》的所有主要演員（黃河、李千娜、簡嫚書、夏騰宏、寇世勳、楊小黎）已達成百分之百的抵制共識。演員群昨日已強調將「阻止本片上映及任何形式的露出」。在所有主角均撤銷肖像使用權的情況下，該片即便完成後製，法律上也已面臨無法公開放映的死局。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導

李千娜認《世紀血案》失言：片酬全捐慈林基金會 怒控製作人隱瞞真相

《世紀血案》製作方道歉！認沒告知林義雄 「溝通不周」害慘演員

簡嫚書怒揭《世紀血案》合約造假！ 痛心致歉林家：我竟成了加害人