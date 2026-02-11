《世紀血案》恐無法上映5000萬打水漂 製作人談資方曝目前進度
電影《世紀血案》爭議已演變為影視圈史無前例的「演員集體抗戰」。繼黃河、李千娜、簡嫚書等主演昨日發表聯合聲明後，飾演劇中關鍵要角的影壇大哥寇世勳，今（11日）也發出個人嚴正聲明，正式宣告加入抵制行列。對於電影目前狀況，製作人郭木盛回應Yahoo奇摩娛樂：「一切後製都已停止，無限期延後。」
不過電影耗資五千萬，如果不上映資方恐無法回本。對於目前資方態度，郭木盛未多做回應，僅表示：「以目前的氛圍，停止後製我想是最好的選擇。」
寇世勳在今天追加聲明，直言他向來極度重視合約精神。當初之所以點頭接演，完全是基於合約中「甲方保證已取得合法授權」的書面承諾。寇世勳強調，這是一份基於專業信任的合作，沒想到製作方竟在如此重大的歷史題材上公然毀約。他嚴正表示：「若事前得知相關授權並未取得，絕不可能參與演出。」
由於製作方至今未履行授權義務，寇世勳不願再與劇組維持模糊空間，聲明中明確提出要求製作方全面終止後續製作與傳播、嚴禁以任何方式使用其肖像、姓名、聲音及表演內容。另外若製作方無視聲明持續宣傳，將毫不留情採取進一步法律行動。
隨著寇世勳的加入，目前《世紀血案》的所有主要演員（黃河、李千娜、簡嫚書、夏騰宏、寇世勳、楊小黎）已達成百分之百的抵制共識。演員群昨日已強調將「阻止本片上映及任何形式的露出」。在所有主角均撤銷肖像使用權的情況下，該片即便完成後製，法律上也已面臨無法公開放映的死局。
電影《世紀血案》引發爭議，演員及導演徐琨華接連發聲道歉，並指出製作方刻意隱瞞未取得林義雄先生及其他當事人與家屬授權一事，今（10）日，演員李千娜、夏騰宏、簡嫚書、黃河等演員及工作人員發布聯合聲明，阻止
