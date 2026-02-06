《世紀血案》改編「林宅血案」遭萬人抵制 議員痛批：嗜血商品

電影《世紀血案》日前舉行殺青記者會，未料消息一出竟在社群平台引發強烈反彈。該片改編自1980年台灣重大懸案「林宅血案」，卻因授權問題與製作背景引發廣大網友不滿，Threads上更發起「#拒看世紀血案」標籤，至今已破萬人響應。

《世紀血案》以1980 年震驚社會的林宅滅門案為核心，描述當時因美麗島事件入獄的林義雄，家中老母與雙胞胎女兒慘遭殺害的悲劇。

網友指出，當事人林義雄及其長女目前皆在世，製片方卻在未獲得家屬授權的情況下逕自改寫、拍攝，被外界砲轟是對受害者家屬的二度傷害與極大不尊重。飾演林義雄的夏騰宏坦言演出負擔大，僅能靠照片想像神韻。此話一出讓網友更感傻眼，質疑：「當事人就在台灣，為何不安排訪談，而是靠揣摩？」

廣告 廣告

記者會上，有演員形容追查真相的過程「有如福爾摩斯跟華生辦案的快感」，將事件包裝成懸疑、辦案快感，讓網友直言，這樣的表述，顯示劇組與演員缺乏對歷史創傷的基本同理心。網友批評，在面對真實發生且至今未破的慘絕滅門案時，使用如此輕率的字眼，顯見劇組未能深刻同理受難家庭的巨大傷痛。

另外導演徐琨華的身分在近期被起底，其祖父為1980年代「警備總部」發言人徐梅鄰。由於林宅血案發生時，該處正受警總24小時監控，警總在該案中的角色至今仍是轉型正義討論的焦點。由「警總後代」執導這段歷史，引發政治人物與民眾質疑其立場。

飾演汪將軍的寇世勳則力挺導演，在記者會上表示接演主因是「劇本沒有強烈意識形態」，試圖為電影定調為中立的懸疑推理。不過不少政治人物紛紛發聲，台南市議員周嘉韋就公開表態拒看，「林義雄本人還活著，現年84歲！沒有經過本人同意而去故意掀開傷疤，那這是嗜血的商品，而不是電影」！

電影預計2027年在台上映，究竟是真相的追尋，還是對受難者的二度傷害？「拒看世紀血案」的聲浪正考驗著影視創作與歷史尊重的底線。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導