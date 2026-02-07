《世紀血案》楊小黎長文道歉 震驚曝記者會後才知「劇組未取得家屬同意」：早知道會拒演

電影《世紀血案》因改編「林宅血案」引發未授權及失言風波，社群抵制聲浪破萬。主演之一的楊小黎在沉默多日後，於今（7日）發出千字長文，不僅為自己在記者會上的表現致歉，更投下震撼彈，直指劇組在拍攝前並未取得受難家屬林義雄先生一家的同意，讓她深感震驚與遺憾。

演員被蒙在鼓裡？ 震驚得知「未獲授權」

楊小黎在文中坦言，最初接演是希望能讓這段歷史不被遺忘，並本著影視製作常理，以為劇組已妥善處理家屬溝通。直到記者會後主動詢問，才得知劇組竟「未取得當事人同意」。

她強調無法認同未尊重家屬的創作前提，「若拍攝前知道這狀況，我會直接拒絕出演，這是基本的倫理界線」。她也為自己沒有在前期主動確認授權一事，向社會大眾致上最深歉意。

揭拍攝內幕：導演身分「當天才知」

對於外界對導演徐琨華「警總後代」背景的質疑，楊小黎透露自己也是記者會當天才知曉，坦言缺乏對潛藏危機的敏感度。她同時披露拍攝現場的混亂，包括角色脈絡不明、沒有讀本，演員僅能依導演指令「努力服務角色」。她認為演員在創作體系中位處被動，不應承擔超出自身角色責任範圍的指控，對於人身攻擊感到遺憾與受傷。

回應「福爾摩斯說」與笑容爭議

針對在沉重題材的記者會上露出笑容，以及將角色互動比作偵探拍檔的觀感不佳，楊小黎誠懇致歉，解釋是習慣使然： 「面對媒體習慣露出笑容是我的疏失，不應該在聊到趣事時笑，造成不好觀感，對不起。」她澄清在提到嚴肅話題時是認真聆聽的，並未對事件做出評論，僅分享孕婦角色的準備功課。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導