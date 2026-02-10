《世紀血案》演員、工作人員發聯合聲明 「阻止本片製作上映」

電影《世紀血案》引發爭議。（圖／費思兔文化娛樂提供）

電影《世紀血案》引發爭議，演員們及導演徐琨華接連發聲道歉，直指製作方刻意隱瞞沒有取得林義雄先生及其他當事人的授權。今（10）日演員及工作人員發表聯合聲明，並且將進行後續的法律責任。

聲明中表示，針對電影《世紀血案》製作方蓄意隱瞞「未獲林義雄先生及其他當事人及其家屬授權」之事實，逕自拍攝「林宅血案」題材電影，致使我方在不知情下參與演出與製作，造成家屬二度傷害，本片演員及工作人員在此表達最深痛的道歉。

此外，聲明中強調：「我方於簽約前，曾反覆確認本片是否已取得當事人授權，本片製作方不僅於契約中明文保證：『甲方（製作方）保證已取得拍攝本片的合法授權』，更故意不告知劇本重要爭議之處。如我方於簽約時知悉未獲授權，絕無可能接受此工作邀約。」如今製作方的行為已對當事人及其家屬造成莫大的傷害。

而現在最重要、必須要做的，就是阻止本片的任何製作、上映及任何形式的露出，「我方已個別委任律師嚴正要求本片製作方立刻停止以任何方式使用我方之肖像、姓名、聲音、表演與任何著作，否則將依法採取法律行動。」