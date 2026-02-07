《世紀血案》男主角夏騰宏也道歉！怒揭劇組「保證合法授權」 黃河想拜會家屬被攔

繼簡嫚書、楊小黎、李千娜相繼發聲後，飾演靈魂人物「林義雄」的男星夏騰宏也於今（7日）正式致歉。他坦言對於未能親自與當事人進行田野調查始終懷揣不安，並揭露合約中製片方同樣保證具備「合法授權」，如今發生爭議，他宣布即刻停止參與該片所有後續活動。

夏騰宏在聲明中表示，能詮釋林義雄先生是極其艱難的挑戰。對於記者會上提到「影片較少」而引發的爭議，他解釋當時是為了找尋38歲時林前輩的神韻。夏騰宏坦承自己不該被動等待劇組聯絡，對於未獲家屬同意就進行詮釋感到抱歉，認為這辜負了社會大眾對隱私權與感受性的期待。他強調：「在未獲得當事人同意的情況下進行詮釋，我責無旁貸。」

廣告 廣告

值得注意的是，夏騰宏的聲明中再次提到了「拍攝合約中，製片方載明已保證取得合法授權」。這與簡嫚書的聲明不謀而合，顯示製片方疑似在法律條文上對所有主演進行了虛假保證，導致演員們在不知情的情況下集體背負了社會罵名。

雖然接演初衷是希望傳遞歷史重量，但面對程序正義的缺失，夏騰宏展現強硬立場，對於各界針對程序正義的批評指教，他表示全盤接受。他明確表態不認同、也不支持製片方未經同意即拍攝的行為，未來將不再參與本片的任何活動。

飾演施明德的黃河，也跟進發出聲明，戳破了製片方的謊言。他曾主動要求拜會施明德先生的夥伴艾琳達女士或家屬，卻被劇組以「家屬不願被打擾」為名義擋下。黃河感嘆，基於對劇組已獲授權的信任，當時選擇尊重「不願被打擾的心情」而未再追究，如今回想深感處事不周，對施明德及相關人士感到萬分抱歉。

黃河表示，在殺青後得知授權爭議的第一時間，團隊便詢問劇組，卻遲遲未獲回覆。團隊目前已無限期停止該片所有宣傳活動，並請教顧問後續該如何處理法務相關問題。黃河強調，藝術創作不應建立在當事人的痛苦之上。他向林義雄家屬、施明德先生及所有相關人士致上最深歉意，並承諾未來會更謹慎守護這份信任。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導