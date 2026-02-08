《世紀血案》疑劇本外流！影射史明是兇手 基金會震怒：混淆歷史

電影《世紀血案》爭議越滾越大。繼演員相繼跳船後，社群平台流出疑似電影劇本內容，竟將林宅血案的幕後黑手指向台獨運動先驅史明。對此，史明教育基金會發表聲明，怒斥電影製作方顛倒黑白，將當年情治單位的「栽贓線索」當作歷史真相，嚴正要求該片不應上映。

根據網路流傳的劇本截圖，片中兩名角色透過閱讀《史明口述史》，推論史明在台搞破壞是為了製造社會不安。其中一段對話直言：「那他不就等於自己招認了世紀血案就是他幹的嗎？」 另一名角色更附和：「我就在琢磨，還有什麼可能？難道真是他？」

雖然電影是否保留此橋段尚待查證，但這段「虛構推論」已觸動政治與歷史學界的敏感神經。

《史明口述史》企劃協力、史明文物館館長藍士博在臉書痛批，該部電影製作單位從未與董事或史明先生故舊等聯繫。史明及其組織成員涉案一說，純屬無稽之談，此類說法完全未見於史明本人的回憶錄中，事實上，這是案發當時情治單位為了轉移焦點，刻意釋放出的假情報。

他抨擊電影團隊未查證史料、未洽詢相關人士，直接沿用情治單位的舊說法，是「顛倒黑白、搬弄是非」。他對此表示極度憤慨，認為這種影視創作不僅違背倫理，更毫無專業素養。他嚴正呼籲：「我們不需要刻意混淆歷史、消磨良知的不入流作品。」 要求製作方負起責任，並呼籲大眾持續抵制。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導



