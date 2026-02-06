《世紀血案》翻拍林義雄命案掀全網怒火演員遭殃 李千娜被罵到刪文

改編自1980年台灣滅門懸案的電影《世紀血案》日前舉行殺青記者會，未料因演員在現場的發言被指「缺乏同理心」，引發社群平台爆發「#拒看世紀血案」抵制運動，響應人數已突破萬人。面對排山倒海的負評，劇組主要演員紛紛撤文、刪除留言，試圖平息風波。

爭議一：將滅門悲劇比作「偵探遊戲」？

主演之一的楊小黎在記者會上形容與簡嫚書的辦案關係如同「福爾摩斯與華生」，並大談穿假孕肚拍戲的艱辛。此舉遭網友痛批：「這是一場真實發生的滅門血案，不是虛構偵探劇，在人家的傷口上大談自己的演技與辛勞，簡直毫無底線。」

爭議二：發言被指「淡化歷史傷痛」

李千娜談及對案件的看法時表示：「如果重啟（翻整）這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或沒那麼恐怖，重新給了一個答案。」這番「不嚴重」的言論瞬間引爆網友怒火，質疑其對歷史慘案的尊重程度。李千娜隨後在社群發文表示拍戲過程「很開心、很安心」，卻因與題材的沉重背景形成強烈反差，遭酸「拿人家的家難來安心」，目前她已緊急將相關貼文撤下。

爭議三：閉門造車？未訪談當事人惹議

飾演林義雄的夏騰宏透露，自己是透過閱讀生平與照片來「揣摩想像」神韻。網友不解表示：「林義雄先生與其長女林奐均都還在世，劇組在未獲授權的情況下翻拍，甚至不安排訪談當事人，這叫什麼尊重？」

爭議四：稱「無意識形態」引炎上

影壇前輩寇世勳則在記者會上定調本片「沒有意識形態」，這句話在涉及政治高度敏感的「林宅血案」中顯得格外刺耳，被網友認為是刻意規避歷史真相。目前已知導演徐琨華（其祖父為前警總發言人）與製片方均保持沉默，尚未對「無授權翻拍」及「演員失言」做出正式回應。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導