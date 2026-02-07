《世紀血案》製作方道歉！認沒告知林義雄 「溝通不周」害慘演員

面對《世紀血案》殺青後引發的授權爭議與網友萬人抵制運動，製作單位今（7日）終於打破沉默發出正式聲明。針對外界質疑未獲家屬同意以及演員失言等風波，製片方坦言「溝通不周」，並對受到輿論波及的演員與社會大眾鄭重致歉，強調未來將會主動向當事人說明。

坦承執行疏失，公司將負全責

針對楊小黎、簡嫚書等演員相繼發聲切割，指控製片方在授權資訊上誤導或隱瞞，製作單位在聲明中特別保護藝人，表示：「演員職責在於專業表演，對於公司執行過程中的疏失與溝通不周，導致演員遭受波及，本公司在此鄭重致歉並負起責任。」此舉試圖緩解演員與大眾對製作誠信的強烈質疑。

回應授權爭議，將主動聯繫林義雄

對於最核心的「未經家屬同意翻拍」問題，製片方雖未解釋為何「先斬後奏」，但明確表態：「林義雄先生是受國人尊重的黨外前輩，我們絕無不敬之意。」並承諾未來將以尊重為前提，主動向家屬說明，並虛心聆聽各界的意見與指教，試圖修補與家屬及社會大眾的緊張關係。

創作初衷：虛構視角整理新舊史料

製作單位解釋，該片初衷是希望反映台灣轉型期的歷史，讓大眾更認識自己的家園。雖然案件至今未破，但隨著近年多位當事人出書回憶，本片獲得了大量新資訊，因此才決定以虛構的「女記者」作為視角，重新審視這段跨越45年的集體創傷。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導