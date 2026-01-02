《世間情》神鵰俠侶合體！林佑星、璟宣相隔十年經典神還原

林佑星、璟宣過去曾在《世間情》飾演夫妻，在劇中搞笑互嗆，還曾挑戰「神鵰俠侶」橋段，化身楊過與小龍女，誇張又荒謬的橋段，可說是八點檔經典名場面被網友封為「最強迷因組合」。最近兩人再度同框，相隔十年再度合作，於《百味人生》中飾演「前男女朋友」，再度重逢卻情感糾結。

林佑星與璟宣曾飾演夫妻，在《世間情》中化身楊過、小龍女（圖／三立）

璟宣笑說，當時許多橋段都是即興發揮，「除了廚神鵰俠侶，還有倩女幽魂等，現在回想起來，真的算是搞笑經典。」她還記得，當時兩人臨時要玩一場戳鼻孔的劇情，沒想到竟成觀眾心中難忘名場面，林佑星還特別把鼻孔清理乾淨，「要不然我才不敢亂戳。」

林佑星也笑憶：「很多小劇場其實都是我想的。」他坦言，從《世間情》殺青到現在，兩人已經整整十年沒有正式合作，「十年沒見，頭髮都少了不少，但默契還在，當年大鵰也變老鵰了。」

林佑星、璟宣相隔10年再度搭擋，重現《世間情》神鵰俠侶經典畫面（圖／三立）

談到當年掀起風潮的小劇場風格，林佑星笑說自己其實沒什麼不敢，「編劇敢寫，我就敢演。」也預告如果這次在《百味人生》中再出現小劇場橋段，勢必要突破當年「神鵰俠侶」的高度，帶給觀眾全新驚喜。

他也坦言，自己其實最喜歡演誇張一點的喜劇角色，「因為最好玩的時候，就是對手接不住。」林佑星更爆料，常有演員私下詢問他下一場怎麼演，他也會大概說個方向，但笑說：「實際演出會不會一樣，我自己也不敢保證。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導

林佑星被璟宣戳鼻孔畫面，是觀眾心中經典迷因（圖／三立）