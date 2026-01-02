《中華一番》主角掛了連作者都沒料到？坦言曾向AI問「怎麼辦」，網友狂出復活梗

誕生出不少迷因的動漫作品《中華一番！》（中華小廚師、小當家）作者小川悅司在 12 月 31 日回顧了 2025 年的狀況，除了向讀者們送上新年祝福之外，也表示「在連載開始滿 30 週年的 2025 年，沒想到主角竟然會死亡」，甚至透露自己跑去問了 AI 接下來的劇情該走怎麼，不過他本人並不太滿意，最後則是打算用別的方式繼續推進故事。

連作者自己都沒想到會把主角畫死？（圖源：中華一番）

小川悅司說的事情發生在 2025 年中，《中華一番！極》的 182 話描述了主角劉昴星在賭命料理對決中落敗，遭遇「死亡」的走向，當時也引起了網路一陣熱議，而沒想到現在連作者本人都表示曾不知道該如何繼續下去，還向 AI 求救，讓不少網友笑說：「這個簡單，去地府參加地府廚王爭霸賽，獲得冠軍轉生機會」、「頭上畫個圈就可以了」、「快轉到劉昴星假死環節」、「這集我看過，接下來會見到界王」、「進入極樂淨土篇，打贏復活賽」、「換一個主角收集神器復活劉昴星就好」、「轉生去異世界，可以跟食戟之靈聯動」、「學一拳超人重畫啊」。

《中華一番！》是由漫畫家小川悅司創作的經典料理漫畫，最早於 1995 年開始連載，故事以清末時期的中國為舞台，描寫少年料理人劉昴星在各地磨練廚藝、以料理對決成長的歷程。作品以誇張卻具娛樂性的料理演出風格聞名。目前連載中的續作《中華一番！極》延續原作世界觀，描寫劉昴星成為一流料理人之後所面臨的全新挑戰，故事規模與對手層級進一步擴大，也加入更多嚴肅與殘酷的劇情走向。