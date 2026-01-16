《中華一番！極》畫死小當家卡關了？作者突宣布休刊 網笑：是去閉關想復活法

在台灣因為動畫各種迷因而相當紅的作品《中華一番》迎來漫畫連載 30 週年，作者小川悅司在跨年時回顧 2025 年，在《中華一番！極》故事發展中竟讓主角「小當家」劉昴星死亡，當時消息曝光後在台灣 ACG 圈掀起熱烈回響，讓不少人驚訝：「主角人真的死了？」而現在他突然宣布要休刊兩週，又再度引起網友熱議：「是不是真的要去閉關想復活法了」。

作者突然休刊被笑說是去想劇情（圖源：中華一番！極）

小川悅司於去年底在 X 發文坦言，自己在構思劇情時陷入苦惱，甚至曾向 AI 詢問該如何收尾這樣的發展，但得到的答案始終無法說服自己，才決定另尋創作方向。這段自白一出，立刻引發大量粉絲留言，其中台灣網友更是積極提出各種「讓主角回歸」的可能性，從劇情鋪陳到世界觀解釋各種版本都有。

作者也注意到這股討論熱潮，並於 1 月 4 日再度發文，特別點名感謝來自台灣的讀者建議，直言雖然無法保證結果能符合所有人的期待，但會持續思考、全力完成故事，並感謝大家多年來對《中華一番》的支持與喜愛。

就在粉絲高度關注後續走向之際，小川悅司於 1 月 15 日突然宣布《中華一番！極》將暫時休刊，不過他也同步透露，作品預計將於 1 月 30 日恢復連載，並暗示故事即將進入該篇章的最高潮，引起網友們表示：「GPT救我」、「每個AI模型都問一次看看」、「想不出解法原來是真的」、「還真的想不出來辦法阿」、「真的想破頭」、「超能力料理也掰不下去了嗎？」、「到底畫死小當家幹嘛」、「他用的AI是不是沒付費」、「都有傳說中的廚具了，要復活人太簡單了」。