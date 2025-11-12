《主播女孩重度依賴》動畫化爆內鬥？遊戲原作與發行商鬧翻互控對方說謊

2022 年推出後獲得壓倒性好評的獨立遊戲《主播女孩重度依賴》（NEEDY GIRL OVERDOSE），其女主角「超絕最可愛天使醬」（超天醬）深受許多粉絲喜愛，因此在後續推出一連串的合作與多媒體企劃。其中就包含近日剛宣布的電視動畫畫，預計 2026 年 4 月開播。然而，動畫化的喜訊公布後，遊戲主要創作者和編劇 にゃるら（Nyalra）卻在社群媒體上聲稱，自己被單方面從動畫製作團隊中移除，且相關的報酬也沒有拿到。

作者被排除在外引發許多爭議。（圖源：主播女孩重度依賴）

廣告 廣告

根據にゃるら的說法，他從《主播女孩重度依賴》動畫專案啟動初期便以劇本及監修的身份參與，但過程中與遊戲發行商 WSS playground 產生摩擦。他表示，就算被診斷出患有適應障礙和憂鬱症，仍然因為對作品和粉絲的熱愛持續投入工作。然而 WSS playground 卻在 10 月告知，假如不把他公開從團隊中移除，動畫製作就會被中止。最終，にゃるら 被排除在所有宣傳活動之外，更表示至今還沒收到完整的薪酬，也無法直接和負責動畫製作的 Yostar Pictures 聯繫到，目前相關爭議已委由律師處理。

面對作者的指控，發行商 WSS playground 迅速發表聲明反擊，稱にゃるら的說法與事實有多處出入。WSS playground 指出，にゃるら早在今年四月就主動提出退出專案的請求，公司方面也接受了。並且，發行商強調雙方從 8 月起就已經通過法律代表進行協商，且遊戲和相關 IP 收入都已經妥善支付，其他方面由於涉及保密協議，所以無法公開糾紛細節。

雖然目前雙方各說各話，但連負責《主播女孩重度依賴》遊戲程式開發的 Xemono 也公告力挺 にゃるら，為他遭遇的情況感到遺憾。並且提到目前 Xemono 已經沒有再參與《主播女孩重度依賴》項目，原因是他們和 WSS playground 發生了商業糾紛，對方從 2023 年 5 月起就停止支付收益分潤，並提出不合理要求，更單方面終止合約，最終是通過法律行動才繼續支付。