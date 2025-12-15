《二重螺旋》新資料片「大風歌」12月23日登場推出新地圖與角色，登入活動送10抽

由 HERO GAMES 旗下 Pan Studio 研發的多維戰鬥幻想 RPG《二重螺旋（Duet Night Abyss）》華胥新資料片「大風歌」版本前瞻直播已於 12 月 12 日晚間播出，同步公開首個大型資料片情報、Steam平台上線時間。

（來源：二重螺旋官方提供）

官方表示，華胥新資料片首部「大風歌」版本將於 12 月23 日 正式開啟，並同步在STEAM平台上市，PC、iOS、Android 與 Epic Games Store 版本將同步更新。

首個大型資料片「華胥」 和平國度背後潛伏「燭陰之災」

本次前瞻直播聚焦於華胥新資料片首部「大風歌」版本內容。故事將延續公測後期活動「異鄉來客」，玩家在華胥大商人「止流」引導下，來到全新國度 「華胥」。在這裡，卡戎之民被稱為「有龍氏」，象徵吉祥，地位與海伯利亞帝國截然不同；全境由律法 「大風九章」 所管理，犯罪將受到律法自動制裁，看似是沒有戰爭與犯罪的和平國度，實則正醞釀名為 「燭陰之災」 的重大危機，狩月人也將被捲入其中。

官方透露，資料片將新增多條支線任務，讓玩家從不同角色視角，補完華胥的世界觀與風土人情。

（來源：二重螺旋官方提供）

（來源：二重螺旋官方提供）

寫實風大地圖「煙津渡」公開 晝夜系統與聯機範圍擴大

直播中亦實機展示華胥首個開放區域 「煙津渡」。官方表示，華胥地圖整體面積將遠大於公測版本冰湖城全區域，並以更加寫實的渲染風格，呈現多樣地貌與場景奇觀。

華胥資料片重新梳理了美術底層邏輯，強化光照與材質細節，並導入 「晝夜系統」，玩家可在煙津渡自由切換時間，搭配不同光線與氛圍進行探索與拍照。

同時，官方也將聯機範圍擴大至整片煙津渡，並新增多款免費展示動作，方便玩家與好友在喜歡的角落合照、群舞互動。

（來源：二重螺旋官方提供）

（來源：二重螺旋官方提供）

（來源：二重螺旋官方提供）

（來源：二重螺旋官方提供）

（來源：二重螺旋官方提供）

（來源：二重螺旋官方提供）

六位華胥新角色亮相 扶疏與刻舟實機戰鬥展示

華胥資料片預計將陸續推出 6 位新角色，本次「大風歌」版本將有其中兩位實裝：

「扶疏」— 杏林醫者，治癒與增益兼具

扶疏為扶氏家傳醫館「枯榮閣」傳人，角色設計大量採用旗袍、折扇、朱釵等中式元素，營造溫柔沉靜的東方氣質。實戰中主打水屬性與治癒輔助，可為隊友提供回復與增益，是隊伍續航核心之一。

「刻舟」— 自稱飄零人的俠客，武器大師玩法

刻舟個性不羈、好遊歷，對各式武器皆相當精通。大招啟動後，近戰攻擊將在單手劍、重劍、長柄、雙刀等姿態間切換，搭配為其量身打造的動作模組，展現多段、流暢的俠客戰鬥風格。

（來源：二重螺旋官方提供）

（來源：二重螺旋官方提供）

新活動與新外觀登場

配合「大風歌」版本，官方將推出登入送 10 抽的「杏花天影」、探索向的「華胥香識記」、挑戰玩法「靈鳥之證」，以及聯機活動「皎皎特別劇場」等多項限時活動；同時也會帶來扶疏限定泳裝【素浪濯心】、武器皮膚【大浪淘鯊】與旗袍主題系列【墨玉韶華】等新外觀，讓玩家在體驗新版本內容的同時，為心愛角色換上全新造型。

（來源：二重螺旋官方提供）

（來源：二重螺旋官方提供）

（來源：二重螺旋官方提供）

STEAM 版 12/23 上線 歡迎加入願望清單

隨著華胥新資料片「大風歌」版本開啟，《二重螺旋》將於 12 月23 日正式登入 STEAM 平台。官方表示，PC 玩家目前已可先將遊戲加入願望清單，版本上線後即可透過 STEAM 直接遊玩。

以上內容為廠商提供資料原文