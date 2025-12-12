《人中之龍》前製作人名越稔洋新作《 GANG OF DRAGON 》公開，馬東石歌舞伎町開扁？（圖源：The Gae Awards）

《人中之龍》前製作人名越稔洋在六代推出之後離開團隊加入網易挹注新工作室「名越工作室（Nagoshi Studio Inc.）」，在多年之後終於端出新作《GANG OF DRAGON》（ギャングオブドラゴン）於 TGA 遊戲大獎公開，但是仍然是黑道仍然是在歌舞伎町，不過明顯的主角成了大家認得的馬東石大哥。

《GANG OF DRAGON》在本次遊戲大獎公開，並沒有詳細的敘述故事內容，不過能看得出來由馬東石建模飾演的主角，在歌舞伎町痛扁黑道、遭人暗殺等經典劇情，雖然會有玩家認為怎麼還是被侷限在黑道遊戲中，不過看到馬東石大哥砂鍋大的拳頭開扁，總是還是覺得期待。

《GANG OF DRAGON》馬東石歌舞伎町開扁？（圖源：The Gae Awards）

《GANG OF DRAGON》尚未有正式發售日期，將在 2026 年內給出更多情報。