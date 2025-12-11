《人中之龍》桐生一馬結婚了？！新娘照瘋傳300萬人看，竟是SEGA官方辦的

《人中之龍》系列人氣主角「桐生一馬」先前才在 20 周年票選拿下第二名，只輸給真島吾郎，而近期一張「結婚照」引起網友熱議，一名穿著純白婚紗的女子，牽著桐生一馬的等身大立牌，宣布「結婚了」？

桐生一馬結婚啦（跟很多人）（圖源：人中之龍 / SEGA）

由國外實況主 Rock solid 轉貼的一則《人中之龍》貼文引起熱議，聲稱「一位女性跟桐生正式結婚」，短短兩天累積 300 萬次瀏覽與 5 萬次轉推，留言表示：「可以看見某位女性憤怒大喊：桐生是我的」、「原來真的可以嫁給桐生？！」、「請問離婚證書怎麼申請」，還有網友喊：「SEGA 請麻煩幫我安排下一場」。

而真相是，這其實是 SEGA 為了慶祝《人中之龍》系列 20 周年的官方大型展覽「冠婚葬祭展」，以人生的出生/成人禮、結婚、葬禮、祭典為概念，重現遊戲世界觀。場內有秘蔵資料展示、互動體驗、原創拍照區等。其中「婚」區域特別設置桐生一馬、春日一番、真島吾朗等 11 位人氣角色的西裝立牌，並推出高達 15 萬日圓的「真．結婚體驗套餐」，包含專業婚紗、化妝、攝影師、結婚證書，甚至還有「離婚證書」可選，讓粉絲能名正言順地與心愛角色「結為連理」。該展覽東京場已於 11 月 28 日開跑，門票與結婚套餐皆秒殺，預約早已全滿，可見桐生一馬的魅力 20 年不減。