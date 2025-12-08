《人中之龍》20周年人氣投票「真島吾朗」遙遙領先奪冠！七代主角竟差點跌出前十？

《人中之龍》首部作品於 2005 年在 PS2 上發售，今年邁入二十周年，SEGA 官方日前舉辦角色人氣投票總選舉，昨（7）日於直播公布結果，由「真島吾朗」不意外遙遙領先拿下冠軍，桐生一馬則是排名第二，意外的是七、八代主角「春日一番」僅排名第十。

阿尼ㄍㄧ～（圖源：SEGA / 人中之龍）

《人中之龍》昨日直播發表本次 20 周年人氣投票總選舉結果，邀請到系列總製作人橫山昌義，以及聲優中谷一博、谷田步、小原雅人、江頭宏哉等人一起參與，而最終粉絲們選出的前十名如下：

真島吾朗 49296 票 桐生一馬 27015 票 冴島大河 22976 票 錦山彰 21437 票 艾里克富澤 20205 票 杉浦文也 19230 票 東徹 18581 票 峯義孝 17748 票 堂島大吾 17383 票 春日一番 15012 票

前十名正式公開，真島吾朗拿下冠軍（圖源：SEGA / 人中之龍）

第 11 名至 100 名則如下：

第 11 至 100 名（圖源：SEGA / 人中之龍）

前兩名人選可以說是不太意外，尤其真島吾朗一直是系列作人氣相當高的角色，加上《人中之龍8 外傳 夏威夷海盜》的加持下，以幾乎領先桐生一馬快一倍的票數拿下這次冠軍。而不少網友意外的是，在七、八代中擔任主角的春日一番僅排在第十，但也不少人表示雖然春日在七代的表現不錯，但八代的劇情與個性讓人對他的評價下跌不少。此外，艾里克富澤登上第五名也讓不少留言表示「無法理解」，被指出可能是因井口理的粉絲投票衝上去。

官方也確認本次《人中之龍》的投票前十名中，將出現在未來的新舞台作品中。