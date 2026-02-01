《人生只租不賣》顯影5大租房鬼故事！幽默道盡台人「房事」超難搞！

陳姸霏（左起）和黃河在《人生只租不賣》首度合作。（公視台語台提供）

【文 / 雀雀】你聽過最扯的租房故事是什麼？公視台語台《人生只租不賣》以陳姸霏、黃河、林予晞、王真琳與謝章穎所組成的「星河房管事務所」包租代管團隊為視角，他們必須同時與房東和房客交涉，過程中集結了各種「租房鬼故事」帶觀眾看見台灣人的租房日常。

《人生只租不賣》

作為緩衝角色，這些房管們每天都有辦不完的任務，要解決掉房東與房客的正面衝突，也將寫實與戲劇性兼具的事件和情節以職人輕喜劇形式帶觀眾順暢消化。本文整理劇中提及的台人8大租房鬼故事，一起來看看，你曾中過哪一項？

林予晞（左起）、王真琳、謝章穎在《人生只租不賣》中要趕走不好的東西。（圖／公視台語台提供）

租房鬼故事1、「房客在租房裡過世」是大雷？！

房東最怕事件 NO1，恐怕就是房客在租房裡過世。在《人生只租不賣》中，當陳姸霏所飾演的何幸琪漸漸熟悉包租代管業務的「社畜生活」之際，猝不及防發生一件房客在租房裡過世的事件！第一次看到這場景的當下，何幸琪簡直「煞到」，接連幾天都有如卡到陰、諸事不順。

黃河（左）和陳姸霏（右）在《人生只租不賣》詮釋租賃管理師，為解決各種大小事苦惱。（公視台語台提供）

然而在星河房管事務所所長何軒的循循善誘之下，喚醒了何幸琪與房客過往交流的美好記憶， 這才逐漸症狀解除，不再被陰魂纏身。說到底，都會在長期運作下原本就會逐漸累積出人們在房子裡自然死亡的事情，「房客在租房裡過世」若非蓄意行為其實也無需被放大檢視，不管是之於房東或是下任新房客，其實都可以用更健康的心態去面對。

黃河、陳姸霏主演職人輕喜劇《人生只租不賣》。（圖／公視台語台提供）

租房鬼故事2、房東挑客「不租給老人」

房客最怕被挑惕，常遇到條件不符資格而處於租房困難的情境。《人生只租不賣》劇中，童毅軍與今子嫣所飾演的長者夫妻因年紀大而不被房東優先考慮，差點落得無家可歸，事件道出了租房市場對於老人不夠友善的現實社會狀況。

若房東僅只是端看表面條件挑客，那麼當然就不會優先將自己的房子租給他們。但事實上，何幸琪在就近相處之下，深深了解到這一對老夫老妻工作穩定、生活無不良嗜好，還能愛護住家環境，連修繕都是略懂，其實是不可多得的好房客。透過《人生只租不賣》的包租代管員工近一步理解到房客的生活態度與真實人格，這些檯面下的條件，其實更有資訊的參考價值，能幫助房東找到真正的好房客。儘管這也只是戲劇描繪租房市場健康運作下能達到的理想樣貌，也不失為一種社會性提醒。

《人生只租不賣》

租房鬼故事3、房客「領補助騙租」？！

台灣人近年受惠於租屋補助者越來越多，《人生只租不賣》抓到了一個視角描繪出「房客騙租」的小故事：蘇晏霈所飾演的「單親媽媽黃雨柔」利用自身單親條件而順利租到有租屋補助的好物件，然而此舉不但擠壓到了別的真正有需求的無殼房客，黃雨柔自身也只是把孩子丟回老家、在都會裡住在黃金地段過著她的黃金單身快樂生活。

蘇晏霈在《人生只租不賣》飾演雙面女租客，露出真面目後讓陳姸霏氣到抓狂。（圖／公視台語台提供）

黃雨柔這樣的房客案例或許沒有妨礙到房東的權益，但看在何幸琪的眼裡卻是一件「非常不公義」的事件！因為她的行為完全是破壞了政府政策的美意、也間接為害到其他真正有需求的弱勢者權益。所幸最後所長何軒介入、想辦法一起對付這位取巧的房客，這才稍稍伸張了一些正義。其實星河房管事務所做這些事情並無任何業務利益，但在尚且無法可驅逐圖利房客的現況之下，戲劇也是能幫助喚醒社會良知的一項助攻工具。

唐從聖在《人生只租不賣》第一次和黃金蟒蛇對戲（圖／公視台語台提供）

租房鬼故事4、房東空有好房卻不整頓？

M型化社會有越來越多房東房子放著不管，找不到理想房客就寧願將好物件放著不出租的事件發生，造成了都會空屋率變高、租房市場卻仍供不應求的社會問題發生。劇中，唐從聖飾演的「白馬李」就是典型的「不缺房客、房子卻很多的房東」。對於一些有能力負擔好物件的房客，可能看了白馬李的房子也不會想租，只因房子年久失修，賣相不佳。

黃河（左）和陳姸霏搭檔演出《人生只租不賣》。（公視台語台提供）

這其實也是當代包租代管新興行業「整頓物件」價值能夠被彰顯出來的部分。一開始是何幸琪領命去打掃房子，後來她靈機一動、偷偷引渡租不到房子的老房客去「借住」。後來雖然引發了房東抓包事件，最後卻也順利將房子租給好房客，達成房東、房客與包租代管三嬴的美好結局。

王真琳租屋曾被惡房東恐嚇。（圖／公視台語台提供）

租房鬼故事5、「租屋蟑螂」房客遲繳房租！

租客欠繳房租大概是最多房東最常遇過的鬼故事。劇中，葉曉霏飾演的房客溫蒂仗著與包租代管員工姍姍（王真琳飾）是好友，近期發生了欠租不還且失聯的情況，成了名符其實的「租屋蟑螂」！甚至為了詐租屋費，還欺騙好友姍姍「自己在浴室跌倒」、讓姍姍開鎖進門，被抓成了「未經同意擅闖民宅」的現行犯！

後來，在何幸琪的「查案」之下，逮到了讓溫蒂欠房租的始作俑者前男友，這才了了溫蒂找不到前男友、執著留在共同租屋處的深深執念，並甩掉租屋蟑螂的臭名。最後，溫蒂也與姍姍重修舊好，沒讓金錢糾紛成為破壞友誼的癥結。

《人生只租不賣》由林予晞（左起）、黃河、 陳姸霏、王真琳、謝章穎組成「租管五人幫」。（公視台語台提供）

作為台灣首部房管題材劇集《人生只租不賣》全劇12集，目前正熱播中。該劇於每週日晚間8點公視台語台首播，每週播出兩集，中華電信MOD和Hami Video同日9點跟播上架。

