《仁王3》不用等到二月！官方驚喜確認1/29就推試玩版，還能繼承存檔到正式版形同搶先玩！
日本遊戲廠商光榮庫特摩旗下的戰國動作遊戲《仁王》系列一直以來都受到了許多玩家們的歡迎，紛紛沉溺於困難，但又總能給人超多成就感的遊戲世界之中。轉眼間，距離上一部系列作《仁王2》2020 年發售也已經 6 年過去了，也讓全球玩家們在這段時間中都不斷期待著《仁王3》的到來。而昨（15）天《仁王3》官方驚喜宣布，原定於 2 月 6 日正式推出的《仁王3》在上市前夕還會搶先推出遊戲試玩版，而且試玩版的進度也能直接繼承到正式版中！
光榮庫特摩旗下的開發團隊 Team NINJA 一直以來都以擅長推出動作遊戲而聞名，收穫了許多好口碑。自 2017 年起推出的《仁王》系列也帶來了另外一種面貌的戰國時代與獨特的「殘心」機制，讓玩家們留下了非常深刻的印象。2020 年推出的《仁王2》中也引入了新的「魂核」機制，讓玩家們能夠化身妖怪，擊敗強敵，縱橫戰國時代。
The #Nioh3 demo is coming to PS5 and Steam on January 29, 2026!
Demo save data can be carried over to the full game, so create your custom protagonist and face the challenges that await in a dark Warring States era Japan.
Nioh 3 is available on February 6, 2026. Pre-order now.… pic.twitter.com/EkhnJXj7VP
— Team NINJA (@TeamNINJAStudio) January 15, 2026
而現在時隔 6 年後，昨（15）天 Team NINJA 驚喜宣布，在系列最新作《仁王3》原定的發售日 2 月 6 號之前，將會搶先在 1 月 29 日推出試玩版同步登上 PS5 與 Steam 平台，同時也確認試玩版的所有進度都能直接繼承到 2 月 6 日發售的正式版遊戲中，就等於直接提前一個禮拜讓玩家們可以搶先玩到這款睽違 6 年的《仁王》系列最新作！
